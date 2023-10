Wetenskaplikes ontdek die hoogste intensiteit gammastrale van Pulsar

Wetenskaplikes het 'n merkwaardige ontdekking gemaak deur die HESS-sterrewag in Namibië te gebruik. Hulle het die hoogste intensiteit gammastrale opgespoor wat nog ooit aangeteken is vanaf 'n dooie ster wat 'n pulsar genoem word. Hierdie gammastrale het 'n energievlak van 20 tera-elektronvolts, wat sowat 10 biljoen keer hoër is as sigbare lig.

Pulsars is oorblyfsels van sterre wat in 'n supernova ontplof het. Hulle is ongelooflik dig, met 'n massa van meer as vyf miljard ton wat in 'n spasie so groot soos 'n teelepel gepak is. Pulsars straal strale van elektromagnetiese straling uit wat soos kosmiese vuurtorings draai. Hierdie strale produseer flitse van straling met gereelde tussenposes terwyl hulle oor ons sonnestelsel vee.

Die Vela-pulsar, geleë in die sterrebeeld Vela, is die helderste pulsar in die radioband van die elektromagnetiese spektrum en die helderste bron van kosmiese gammastrale in die giga-elektronvolts (GeV)-reeks. Deur diep waarnemings met die HESS-sterrewag te gebruik, het wetenskaplikes egter nou 'n nuwe stralingskomponent by selfs hoër energieë ontdek, wat tot tientalle tera-elektronvolts (TeV) bereik.

Hierdie ontdekking daag vorige kennis van pulsars uit en laat vrae ontstaan ​​oor die meganismes agter die versnelling van deeltjies. Die tradisionele begrip van partikelversnelling langs magnetiese veldlyne binne die pulsar se magnetosfeer kan nie hierdie waarnemings volledig verklaar nie. Wetenskaplikes stel voor dat die deeltjies versnel kan word deur 'n proses genaamd magnetiese herverbinding verby die ligsilinder van die pulsar.

Die ontdekking van hierdie hoë-energie gammastrale bied nuwe geleenthede vir die bestudering van ander pulsars in die tientalle tera-elektronvoltreeks. Dit bied insigte in die uiterste versnellingsprosesse in hoogs gemagnetiseerde astrofisiese voorwerpe.

Hierdie baanbrekende navorsing werp lig op die aard van pulsars en verdiep ons begrip van die heelal se mees energieke verskynsels.

Bronne:

- Natuur Sterrekunde

– Nicolaus Copernicus Astronomiese Sentrum (CAMK PAN)

– Noordwes-Universiteit in Suid-Afrika

– Astroparticle & Cosmology (APC) laboratorium

– ANI-nuusdiens