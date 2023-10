Gammastrale met die hoogste intensiteit ontdek vanaf 'n dooie ster

Wetenskaplikes het 'n baanbrekende ontdekking in gammastraal-astronomie gemaak. Deur die HESS-sterrewag in Namibië te gebruik, het hulle die hoogste intensiteit gammastrale wat nog ooit waargeneem is vanaf 'n dooie ster, bekend as 'n pulsar, opgespoor. Die energie van hierdie gammastrale is gemeet teen 20 tera-elektronvolts, wat ongeveer 10 biljoen keer dié van sigbare lig is.

Pulsars is die oorblyfsels van sterre wat in 'n supernova ontplof het. Hierdie ontploffings laat 'n dooie ster met 'n deursnee van slegs 20 km agter, wat vinnig draai en 'n sterk magneetveld besit. Pulsars straal strale van elektromagnetiese straling uit wat soos kosmiese vuurtorings roteer. Wanneer hierdie strale oor ons sonnestelsel vee, neem ons gereelde flitse van straling waar.

Die bron van hierdie bestraling is vermoedelik vinnige elektrone wat geproduseer en versnel word binne die pulsar se magnetosfeer terwyl hulle na die buitenste rand van die ster beweeg. Die magnetosfeer bestaan ​​uit plasma- en elektromagnetiese velde wat die pulsar omring en daarmee roteer. Soos die elektrone na buite reis, kry hulle energie en stel dit vry in die vorm van die waargenome stralingsstrale.

Die Vela-pulsar, geleë in die sterrebeeld Vela, is die helderste pulsar in die radioband van die elektromagnetiese spektrum. Dit roteer ongeveer elf keer per sekonde en straal gammastrale in die giga-elektronvolt (GeV)-reeks uit. Die bestraling eindig egter skielik bo 'n paar GeV, wat aandui dat die elektrone die buitenste grense van die pulsar se magnetosfeer bereik en daaruit ontsnap.

In 'n onlangse studie wat uitgevoer is met diep waarnemings met behulp van HESS, het wetenskaplikes 'n nuwe stralingskomponent by selfs hoër energieë ontdek, wat tot tientalle tera-elektronvolts (TeV) bereik het. Hierdie komponent word met dieselfde intervalle as die GeV-reeks waargeneem, wat 'n verband tussen die twee voorstel. Die opsporing van hierdie uiters hoë-energie gammastrale daag huidige teorieë oor die versnelling van deeltjies binne pulsars uit.

Die tradisionele verduideliking, waar deeltjies langs magnetiese veldlyne binne of net buite die magnetosfeer versnel word, is onvoldoende om hierdie waarnemings te verduidelik. Die navorsers stel voor dat die versnelling kan plaasvind deur 'n proses genaamd magnetiese herkoppeling buite die ligsilinder. Hierdie scenario staar egter ook uitdagings in die gesig om te verduidelik hoe sulke uiterste bestraling geproduseer word.

Hierdie ontdekking open nuwe moontlikhede vir die opsporing van ander pulsars in die tientalle tera-elektronvolt-reeks, deur huidige en toekomstige meer sensitiewe gammastraalteleskope te gebruik. Dit bied 'n geleentheid om ons begrip van die uiterste versnellingsprosesse in hoogs gemagnetiseerde astrofisiese voorwerpe te verbeter.

Definisies:

– Gammastrale: Hoë-energie elektromagnetiese straling.

– Pulsar: ’n Hoogs gemagnetiseerde, roterende neutronster.

– Supernova: Die ontploffing van 'n ster, wat 'n uitbarsting van bestraling en die vorming van 'n pulsar tot gevolg het.

– Teravolt: 'n Eenheid van energie gelyk aan een triljoen elektronvolt.

– Elektromagnetiese spektrum: Die omvang van alle moontlike frekwensies van elektromagnetiese straling.

– Magnetosfeer: Die gebied rondom 'n hemelse voorwerp waar sy magnetiese veld die interaksies met gelaaide deeltjies oorheers.

