Die rol van MOF in die handhawing van mitochondriale integriteit en funksie

’n Onlangse studie wat deur navorsers van die Max Planck Instituut vir Immunobiologie en Epigenetika uitgevoer is, in samewerking met wetenskaplikes van die Universiteite van Freiburg en Bonn, het die kritieke impak van die histoon-asetieltransferase MOF op sellulêre fisiologie en funksie buite die kern ontbloot. Die bevindinge, gepubliseer in die joernaal Nature Metabolism, onthul die belangrike rol van MOF in die handhawing van mitochondriale integriteit deur 'n proses genaamd proteïensetilering.

Mitochondria, wat dikwels na verwys word as die "kragsentrales" van die sel, speel 'n deurslaggewende rol in sellulêre energieproduksie en verskeie fisiologiese prosesse. Die ingewikkelde beheer van sellulêre metabolisme berus op die gekoördineerde wisselwerking tussen die kern en mitochondria. Terwyl mitochondria noodsaaklike metaboliete produseer wat nodig is vir selenergie-eise, word die meerderheid van hul metaboliese ensieme deur die kerngenoom gekodeer, wat die funksie van hierdie organelle hoogs interafhanklik maak.

MOF dien as 'n molekulêre brug tussen epigenetika en metabolisme. Dit is 'n ensiem en 'n klassieke epigenetiese reguleerder wat histoonproteïene asetileer, wat transkripsionele aktivering in die kern bevorder. In vorige studies is MOF en sy proteïenvennote in mitochondria opgespoor, maar hul presiese impak op mitochondriale funksie het onbekend gebly.

Die onlangse studie toon dat MOF 'n deurslaggewende rol speel in die regulering van mitochondriale fisiologie en funksie. Verlies van MOF en sy geassosieerde komplekse lede lei tot 'n kaskade van mitochondriale defekte, insluitend fragmentasie, verminderde kristae-digtheid en verswakte oksidatiewe fosforilering. Die navorsers het 'n unieke stel mitochondriale proteïene geïdentifiseer wat veranderinge in asetileringstatus ondergaan wanneer MOF verlore gaan. Daar is gevind dat een van hierdie proteïene, COX17, 'n belangrike teiken van MOF-gemedieerde asetilering is. Asetilering van COX17 stimuleer die funksie daarvan, wat die belangrikheid van proteïensetilering in die regulering van oksidatiewe fosforilering beklemtoon.

Die implikasies van hierdie ontdekking is omvangryk, aangesien hierdie nuwe insig konvensionele denke oor die rol van epigenetiese faktore in sellulêre funksie uitdaag. Die balans van proteïensetilering in mitochondria kan 'n kritieke faktor wees om selle teen metaboliese katastrofe te beskerm. Verder werp die studie lig op molekulêre weë wat patologieë in ontwikkelingsafwykings aandryf, en bied potensiële terapeutiese intervensies in die toekoms.

Die navorsers het hul bevindings uitgebrei van muise na menslike pasiënte met mutasies in die MOF-geen, wat mitochondriale defekte en ontwikkelingsafwykings vertoon. Deur respiratoriese defekte in pasiënt-afgeleide fibroblaste gedeeltelik om te keer met asetilering-mimetiese COX17 of die mitochondriale poel van MOF, is daar belofte vir potensiële terapeutiese benaderings.

Ten slotte beklemtoon hierdie studie die deurslaggewende rol van MOF in die handhawing van mitochondriale integriteit en funksie. Dit verdiep ons begrip van hoe epigenetiese reguleerders soos MOF sellulêre metabolisme beïnvloed en bied nuwe insigte in die verband tussen mitochondriale disfunksie en ontwikkelingsafwykings.

Bronne:

– Max Planck Instituut vir Immunobiologie en Epigenetika

- Natuurmetabolisme