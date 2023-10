Nuwe bewyse ondersteun vroeëre menslike besetting in Noord-Amerika

’n Onlangse studie het bykomende bewyse gelewer wat die teorie ondersteun dat mense heelwat vroeër in Noord-Amerika verskyn het as wat voorheen geglo is. Die studie het gefokus op gefossileerde voetspore wat by die White Sands Nasionale Park in New Mexico ontdek is, wat aanvanklik tussen 20,000 23,000 en XNUMX XNUMX jaar gelede gedateer is.

Die oorspronklike ouderdomskattings is verkry deur middel van radiokoolstofdatering, maar daar was kommer dat die ouderdomme onakkuraat kon wees as gevolg van die teenwoordigheid van waterplante in die gebied. Om dit aan te spreek, het navorsers twee nuwe benaderings gebruik om die voetspore te dateer en die aanvanklike bevindinge te verifieer.

Eerstens het die navorsers hulle na koniferstuifmeel gewend, wat sonder moontlike probleme radiokoolstofgedateer kan word. Hulle het die ouderdomme van die stuifmeelmonsters, geneem uit dieselfde strata as die oorspronklike sade wat vir datering gebruik is, vergelyk en gevind dat hulle elke keer statisties dieselfde was. Dit het bykomende vertroue in die oorspronklike ouderdomskattings verskaf.

Tweedens het die navorsers 'n dateringstegniek gebruik genaamd opties gestimuleerde luminesensie, wat bepaal wanneer die laaste keer wat kwartskorrels aan sonlig blootgestel is. Deur kwartsmonsters wat van die voetspoordraende lae geneem is te ontleed, het hulle gevind dat die minimum ouderdom ongeveer 21,500 XNUMX jaar was, wat die radiokoolstofbevindinge verder ondersteun.

Die veelvuldige lyne van bewyse, insluitend die oorspronklike radiokoolstof-datering, die vergelyking van stuifmeel ouderdomme, en die opties gestimuleerde luminesensie resultate, het almal saamgevloei om 'n ouderdomsreeks van 21,000 23,000 tot XNUMX XNUMX jaar vir die voetspore te ondersteun. Die navorsers het die belangrikheid van hierdie konvergensie beklemtoon in die verskaffing van sterk ondersteuning vir die vroeëre menslike besetting van Noord-Amerika.

Deur lig te werp op hierdie antieke tydperk van die menslike geskiedenis, dra hierdie bevindings by tot 'n dieper begrip van die oorsprong en migrasiepatrone van vroeë mense. Die studie demonstreer die belangrikheid van kruisvalidering en veelvuldige bewyse in wetenskaplike navorsing, veral in gevalle waar kontroversie bestaan.

Oor die algemeen versterk hierdie studie die saak vir 'n vroeëre menslike teenwoordigheid in Noord-Amerika aansienlik en beklemtoon die behoefte aan voortgesette verkenning en ondersoek van ons antieke verlede.

Bronne:

– Oorspronklike artikel: Jeffrey Pigati, Kathleen Springer, et al. Onafhanklike ouderdomsberamings los die kontroversie van antieke menslike voetspore by White Sands op. Wetenskap. DOI: 10.1126/science.adh5007