'n Skaars en stabiele vorm van goud ontdek

Navorsers aan die Stanford Universiteit het suksesvol 'n hoogs skaars vorm van goud, bekend as Au2+, geskep en gestabiliseer. Hierdie ontwykende weergawe van goud het twee negatief gelaaide elektrone verloor, en die materiaal wat gebruik word om dit te stabiliseer, is 'n haliedperovskiet. Haliedperovskiete is 'n klas kristallyne materiale wat groot belofte inhou vir verskeie toepassings, insluitend meer doeltreffende sonselle, ligbronne en elektroniese komponente.

Wat verbasend is van hierdie ontdekking, is dat die Au2+ perovskiet maklik gemaak kan word deur van die rak bestanddele te gebruik by kamertemperatuur. "Dit was 'n ware verrassing dat ons 'n stabiele materiaal wat Au2+ bevat kon sintetiseer—ek het dit aanvanklik nie eens geglo nie," het Hemamala Karunadasa, medeprofessor in chemie by Stanford, gesê. Die goudatome in die perovskiet het sterk ooreenkomste met die koperatome in hoë-temperatuur supergeleiers.

Die fundamentele fisika agter goud se unieke voorkoms verduidelik ook hoekom Au2+ so skaars is. Die teenwoordigheid van relativistiese effekte, wat voortspruit uit die relatiwiteitsteorie wat deur Albert Einstein voorgestel is, maak dat goudatome natuurlik voorkom as Au1+ en Au3+, wat onderskeidelik een of drie elektrone verloor. Hierdie verskynsel raak swaar elemente soos goud met 'n groot aantal protone.

Die Stanford-navorsers het afgekom op die Au2+-bergende perovskiet terwyl hulle aan 'n projek gewerk het wat magnetiese halfgeleiers behels. Deur sesiumchloried en Au3+-chloried saam in water te meng en soutsuur met 'n bietjie vitamien C by te voeg, kon hulle Au2+ in die soliede perovskiet skep. Verdere toetse is uitgevoer om die kristalstruktuur en ligabsorberende eienskappe te ondersoek.

Hierdie ontdekking open nuwe moontlikhede vir die gebruik van Au2+ perovskiet in verskeie toepassings en voeg 'n hoofstuk by tot die eeu-oue verhaal van chemie en fisika rondom goud se unieke eienskappe.

