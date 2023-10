Smeltende maanstof: 'n moontlike oplossing vir toekomstige ruimtemissies

Wetenskaplikes en ruimte-agentskappe het lank geworstel met die uitdagings wat maanstof stel. Hierdie fyn, skuur materiaal hou 'n bedreiging in vir ruimtepakke, masjinerie en wetenskaplike instrumente. Dit belemmer ook beweging op die maanoppervlak. Navorsers het egter onlangs 'n moontlike oplossing voorgestel - maanstof smelt om soliede paaie en landingsgebiede te skep.

Prof Jens Günster en sy kollegas by die Federale Instituut vir Materiaalnavorsing en -toetsing (BAM) in Berlyn het eksperimente uitgevoer met behulp van 'n stof bekend as EAC-1A, 'n fynkorrelige materiaal wat deur die Europese Ruimte-agentskap ontwikkel is as 'n plaasvervanger vir maangrond. Hulle het 'n kragtige laserstraal gebruik om die stof tot ongeveer 1,600 XNUMX grade Celsius te verhit, wat dit laat smelt het. Deur die gesmelte stof noukeurig te vorm en te verbind, kon hulle buigsame driehoekvorms skep wat as soliede oppervlaktes oor groot dele van die maangrond kan dien.

Alhoewel die proses tydrowend is, met elke klein meetkundige eenheid wat ongeveer 'n uur neem om te vervaardig, bied dit 'n potensiële oplossing vir die vestiging van paaie en landingsplekke op die Maan. Deur die krag van die Son te benut, kan 'n lens van ongeveer 2.37 vierkante meter as 'n sonligkonsentrator in plaas van 'n laser dien. Hierdie lens, verkieslik gemaak van 'n opgerolde polimeerfoelie vir maklike vervoer, sal van die aarde af gebring moet word. Die kwessie van stofophoping bly egter 'n bekommernis, wat moontlik die lens se funksionaliteit belemmer. Die skrywers stel voor dat 'n vibrerende lens hierdie probleem kan help versag.

Hierdie navorsing bied 'n belowende weg vir toekomstige ruimtesendings en die vestiging van 'n permanente maanbuitepos. Deur die bestaande maanstof te benut, kan die hoë koste van die vervoer van boumateriaal vermy word. Die bevindinge van hierdie studie word in die joernaal Scientific Reports gepubliseer.

