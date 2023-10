Hemelhoë besoedeling: Spore van ruimterommel gevind in die aarde se stratosfeer

Wetenskaplikes wat data ontleed wat van 'n navorsingsvliegtuig in die stratosfeer ingesamel is, het 'n verrassende ontdekking gemaak - klein stukkies metaal en eksotiese elemente van weggegooide ruimtetuie. Die navorsing, uitgevoer deur die Nasionale Oseaniese Atmosferiese Administrasie (NOAA), saam met die Purdue Universiteit en die Universiteit van Leeds, het gevind dat aluminium en ander metale in ongeveer 10% van die deeltjies in die stratosfeer ingebed is. Van die mees onverwagte elemente was niobium en hafnium, wat skaars elemente is wat nie tipies in hierdie streek van die atmosfeer voorkom nie. Die raaisel van hul oorsprong is opgelos toe die elemente teruggevoer is na satelliete en vuurpylversterkers, wat hulle in hittebestande, hoëprestasie-legerings gebruik.

Die navorsing het 'n gespesialiseerde instrument genaamd PALMS (Particle Analysis by Laser Spectrometry) gebruik wat op 'n navorsingsvliegtuig geïnstalleer is om individuele lugdeeltjies te versamel en chemies te ontleed. Die studie, gepubliseer in die Proceedings of the National Academy of Sciences, het ten doel gehad om aërosoldeeltjies in die stratosfeer te bestudeer. Die stratosfeer, die tweede laag van die aarde se atmosfeer, is die tuiste van die osoonlaag, wat die planeet teen skadelike ultraviolet lig beskerm.

Alhoewel die hoeveelheid besoedeling deur ruimterommel klein kan lyk, met meer as 5,000 8,000 satelliete wat die afgelope vyf jaar gelanseer is en die verwagting dat die meeste van hulle uiteindelik weer die atmosfeer sal binnegaan, is daar 'n behoefte om te verstaan ​​hoe dit stratosferiese aërosols sal beïnvloed. OrbitingNow, 'n organisasie wat voorwerpe in die buitenste ruimte dophou, monitor tans sowat XNUMX XNUMX voorwerpe in 'n lae Aarde-baan wat uiteindelik in die atmosfeer sal verbrand.

Hierdie navorsing beklemtoon die onsigbare impak van ruimteverkenning op die aarde se omgewing en die belangrikheid van verantwoordelike wegdoening van ruimterommel. Om te verstaan ​​hoe ruimterommel ons atmosfeer beïnvloed, is noodsaaklik vir beide die beskerming van ons planeet en die volhoubare ontwikkeling van ruimtetegnologie.

Bronne:

– Die Weerkanaal en NOAA [geen URL]

– Verrigtinge van die Nasionale Akademie van Wetenskappe [geen URL]