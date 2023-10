Die verre voorwerp Arrokoth onthul leidrade vir vroeë planeetvorming

Arrokoth, die mees afgeleë voorwerp wat nog ooit van naby verken is, werp lig op die vroeë stadiums van planeetvorming. Die Kuiper-gordelvoorwerp, bekend vir sy rooierige tint en tweelobbige sneeumanvorm, het stamperige heuwels op sy groter lob, wat dalk oorblyfsels van rotse is wat saamgekom het om die voorwerp te vorm. Data van die New Horizons-ruimtetuig, wat in 2019 verby Arrokoth gevlieg het, het 12 bulte onthul wat soortgelyke grootte, vorm, kleur en reflektiwiteit deel, wat aandui dat hierdie heuwels die boustene is wat die groter lob gevorm het.

Arrokoth is geleë in die Kuipergordel, ver van die Son af, en daar word gedink dat dit 'n saad van 'n planeet is wat nooit heeltemal gegroei het nie. As gevolg van sy afgeleë ligging, het dit waarskynlik minimale verandering van sonstraling ervaar, wat dit een van die mees primitiewe en ongerepte voorwerpe maak wat ons nog waargeneem het.

Vorige studies het getoon dat Arrokoth eens twee kleiner voorwerpe in 'n binêre wentelbaan was wat saamgesmelt het om 'n groter rots te vorm. Die onlangse ontdekking ondersteun die idee dat planeetvorming begin met kleiner voorwerpe binne die puinwolk wat 'n pasgebore ster omring. Arrokoth is ongeveer 35 kilometer lank, 20 kilometer in breedte en 10 kilometer dik.

Deur middel van simulasies het navorsers gevind dat 'n stadige formasie-scenario, waar groter voorwerpe sagkens teen lae snelhede bymekaargekom het, 'n klonterige struktuur soortgelyk aan Arrokoth opgelewer het. Dit bly egter onduidelik waarom die rotse almal min of meer dieselfde grootte is. Toekomstige modellering en waarnemings van ander planetesimale sal nodig wees om hierdie vraag aan te spreek.

Die kleiner lob van Arrokoth, bekend as Weeyo, vertoon ook heuwelagtige strukture, wat 'n soortgelyke vormingsproses voorstel. Verdere verkenning van asteroïdes in die wentelbaan van Jupiter, soos die voortdurende NASA-sending Lucy, kan meer insig gee in die voorkoms van hierdie vormingsproses.

Oor die algemeen bied die studie van Arrokoth se vorming waardevolle insigte in die vroeë stadiums van planeetvorming en die rol van klein boustene in die vorming van hemelliggame.

Bron: The Planetary Science Journal