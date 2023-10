Nuwe planeet wat ontstaan ​​​​uit massiewe botsing van reuse-planete

Sterrekundiges het moontlik vir die eerste keer die nagloei van 'n massiewe botsing tussen twee reusagtige planete opgespoor. Hierdie botsing kan lei tot die vorming van 'n heeltemal nuwe planeet, wat 'n seldsame geleentheid bied om die geboorte van 'n wêreld te aanskou en insigte te kry in die proses van planeetvorming.

In Desember 2021 het sterrekundiges 'n sonagtige ster, bekend as ASASSN-21qj, waargeneem wat oor 'n paar maande flikker en veranderinge in sy sigbare lig ervaar. Hierdie verduistering is aanvanklik toegeskryf aan materiaal wat tussen die ster en Aarde beweeg. 'n Amateur-sterrekundige genaamd Arttu Sainio het egter opgemerk dat die uitstraling van infrarooi lig vanaf die ster gestyg het jare voordat die sigbare ligverduistering plaasgevind het.

Op grond van hierdie waarnemings stel wetenskaplikes voor dat die flikkering en die toename in infrarooi lig verklaar kan word deur 'n rampspoedige botsing tussen twee planete. Daar word geglo dat reuse-impakte, soos hierdie botsings, 'n deurslaggewende rol speel in die finale stadiums van planeetvorming, wat hul groottes, samestelling en bane vorm.

As die botsinghipotese korrek is, sou die impak 'n aansienlike hoeveelheid energie vrygestel het, die materiaal van die botsende planete oorverhit en gesmelt het. Dit sou 'n warm, gloeiende massa gevorm het honderde kere groter as die oorspronklike planete. Die waarnemings van verhoogde infrarooi lig was waarskynlik die gevolg van hierdie massiewe liggaam wat hitte uitstraal.

Die botsing sou ook rommel in verskeie wentelbane om die ster uitgestoot het, waarvan sommige sou verdamp het en wolke van klein ys en rotskristalle sou vorm. Hierdie wolke het gelei tot sporadiese verdowing van die ster se sigbare lig terwyl hulle tussen ASASSN-21qj en die Aarde beweeg het.

Die bevindinge dui daarop dat die botsende planete moontlik soortgelyk in grootte was as Uranus en Neptunus, wat 'n aansienlike hoeveelheid ys bevat het. Die botsing het waarskynlik op 'n afstand verder van die ster plaasgevind, wat na ons sonnestelsel se buitenste streke gelyk het eerder as diggepakte planetêre stelsels wat elders waargeneem is.

Deur hierdie sterstelsel mettertyd te bestudeer, hoop wetenskaplikes om verdere insigte oor die vorming van planete te kry. Toekomstige waarnemings met behulp van teleskope soos NASA se JWST sal navorsers in staat stel om die groottes en samestellings van puindeeltjies te bepaal, die chemie van die na-impakliggaam te ontleed en die verkoelingsproses daarvan op te spoor. Hulle kan selfs die opkoms van nuwemane sien.

Hierdie ontdekking bied 'n unieke geleentheid om die vorming van 'n nuwe planeet intyds waar te neem en ons begrip uit te brei van hoe reuse-impakte planetêre stelsels vorm.

