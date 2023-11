Sterrekundiges neem ongekende kosmiese ontploffing met verstommende helderheid waar

’n Span sterrekundiges het onlangs ’n buitengewone kosmiese gebeurtenis aanskou wat wetenskaplikes wêreldwyd verwar het. Hierdie seldsame verskynsel, bekend as 'n luminous fast blue optiese transient (LFBOT), is vir die eerste keer waargeneem en het navorsers na antwoorde laat soek.

Die LFBOT, genaamd "Tasmanian Devil," het in 'n naburige sterrestelsel ongeveer 1 miljard ligjare van ons planeet af voorgekom. Anders as supernovas wat geleidelik oor weke of maande vervaag, bereik LFBOTs vinnig hul hoogtepunt helderheid en neem dan vinnig binne dae af.

Die Tasmaniese Duiwel se geweldige helderheid het wetenskaplikes verstom en energie uitgestraal wat gelykstaande is aan dié van 100 miljard sonne. Astrofisikus Jeff Cooke van die Swinburne Universiteit van Tegnologie en die ARC Sentrum van Uitnemendheid in Gravitasiegolfontdekking (OzGrav) in Australië het uitgespreek: "'n Gebeurtenis soos hierdie is nog nooit tevore gesien nie."

Sedert 2018 is slegs 'n handjievol LFBOT's waargeneem, wat almal binne sterrestelsels voorkom waar sterre aktief vorm. Die astronomiese gemeenskap is onseker oor die onderliggende meganisme wat hierdie seldsame gebeurtenisse aandryf.

Hoofstudieskrywer Anna YQ Ho, 'n assistent-professor in sterrekunde aan die Cornell Universiteit, het verduidelik: "LFBOT's is reeds 'n soort vreemde, eksotiese gebeurtenis, so dit was nog vreemder." Die bron van die groot hoeveelheid energie wat vrygestel word, bly onbekend.

Die ontdekking van die Tasmaniese Duiwel LFBOT en sy herhaalde opvlam het selfs meer vrae vir wetenskaplikes laat ontstaan. Die studie se bevindinge is onlangs in die joernaal Nature gepubliseer. Navorsers het 'n indrukwekkende reeks van 15 teleskope wêreldwyd gebruik om die opvlam te ontbloot.

FAQ

Wat is 'n LFBOT?

’n LFBOT, of lig vinnig blou optiese verbygang, is ’n tipe kosmiese ontploffing wat helder skyn in blou lig, wat sy hoogtepunt bereik en binne dae vervaag.

Hoe verskil 'n LFBOT van 'n supernova?

Anders as supernovas, wat weke of maande kan neem om te verdof, bereik LFBOTs vinnig hul hoogtepunt helderheid en neem dan binne 'n kort tydperk af in helderheid.

Wat is uniek aan die Tasmanian Devil LFBOT?

Die Tasmaniese Duiwel LFBOT is die eerste waargenome geval van 'n LFBOT wat herhaaldelik opvlam. Dit gee 'n verstommende hoeveelheid energie uit, gelykstaande aan dié van 100 miljard sonne.

Wat is die bron van die Tasmaniese Duiwel LFBOT se energie?

Wetenskaplikes is tans onbewus van die onderliggende meganisme wat verantwoordelik is vir die massiewe vrystelling van energie wat deur die Tasmaniese Duiwel LFBOT vertoon word.