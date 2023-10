'n Onlangse studie dui daarop dat sommige asteroïdes in ons sonnestelsel moontlik bestaan ​​uit "superswaar elemente" wat natuurlik voorkom wat buite die elemente is wat in die periodieke tabel gelys is. Hierdie asteroïdes, bekend as kompakte ultradigte voorwerpe (CUDO's), is digter as enige natuurlike element op aarde.

Een van hierdie CUDO's is 33 Polyhymnia, geleë in die hoof asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter. Die digtheid van hierdie asteroïde het wetenskaplikes al jare lank verwar, aangesien sy klein grootte nie verantwoordelik is vir sy geweldige digtheid nie. Vorige navorsing het voorgestel dat donker materiedeeltjies die digtheid kan verklaar, maar die nuwe studie dui daarop dat onbekende klasse chemiese elemente buite die periodieke tabel verantwoordelik kan wees.

Wetenskaplikes het gedebatteer of elemente swaarder as oganesson, die swaarste element op die periodieke tabel, natuurlik kan voorkom en stabiel kan wees. Hierdie superswaar elemente is hoogs radioaktief en verval binne millisekondes. Vorige studies het egter die bestaan ​​van 'n "eiland van stabiliteit" in die periodieke tabel voorgestel, waar superswaar elemente met atoomgetal naby 164 vir kort tydperke kan bestaan ​​sonder om vinnige verval te ondergaan.

Met behulp van 'n teoretiese model genaamd die Thomas-Fermi-model, het die navorsers die atoomstruktuur en digtheid van hipotetiese superswaar elemente bereken. Hulle het gevind dat elemente met atoomgetalle naby 164 'n digtheid soortgelyk aan dié van 33 Polyhymnia sou hê. Dit dui daarop dat superswaar elemente, indien hulle bestaan, die digtheid van CUDO's kan verklaar.

Verdere navorsing is nodig om die presiese samestelling van hierdie asteroïdes en die aard van superswaar elemente te bepaal. As dit bevestig word, sal die bestaan ​​van superswaar elemente binne ons sonnestelsel nuwe vrae laat ontstaan ​​oor hul vorming en hoekom hulle nie buite asteroïdes ontdek is nie.

Bronne:

Studie: The European Physical Journal Plus

Definisie: Superswaar elemente – uiters swaar chemiese elemente met atoomgetal groter as 104.

Definisie: Donker Materie – 'n hipotetiese vorm van materie wat vermoedelik 'n beduidende deel van die totale massa in die heelal uitmaak, maar nie met lig of ander elektromagnetiese straling in wisselwerking tree nie.

Definisie: Compact Ultra Dense Objects (CUDO's) – 'n term wat gebruik word om asteroïdes te beskryf wat digter is as enige natuurlike element op Aarde.

Bron: Live Science