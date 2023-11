Wetenskaplikes skep Monkey Chimera: 'n Deurbraak in stamselnavorsing

Wetenskaplikes in China het 'n monumentale deurbraak in stamselnavorsing behaal deur suksesvol 'n aaphimeer met twee stelle DNA te skep. Hierdie buitengewone wese het gloeiende groen vingerpunte en oë gehad, 'n gevolg van die kombinasie van geneties verskillende bevrugte eiers van dieselfde spesie. Ongelukkig is die aap chimera se lewe op net 10 dae kortgeknip weens respiratoriese versaking en hipotermie.

Die navorsers, onder leiding van die voortplantingsingenieur Zhen Liu van die Chinese Akademie vir Wetenskappe, het hierdie prestasie as 'n lang gesoekte doelwit in die veld gehuldig. Deur 'n aap chimera met elemente van beide DNS-stelle te skep, baan hierdie deurbraak die weg vir die generering van meer akkurate en presiese aapmodelle vir die bestudering van neurologiese siektes en ander biomediese navorsing.

Om hierdie prestasie te bereik, het die wetenskaplikes verskeie pluripotente aapstamsellyne ontwikkel. Hierdie stamselle is noukeurig getoets en gemerk met 'n groen fluoresserende proteïen, wat die navorsers in staat stel om die groei en ontwikkeling van weefsels wat van die stamselle afkomstig is, op te spoor. Die stamselle is dan in vroeë aapembrio's ingespuit en daarna in vroulike makake ingeplant. Uit 12 swangerskappe is ses lewende geboortes aangeteken.

Deur suksesvol te demonstreer dat naïewe pluripotente aapstamselle in vivo kan differensieer in die verskillende weefsels wat 'n aapliggaam uitmaak, verdiep hierdie studie ons begrip van die ontwikkelingspotensiaal van pluripotente stamselle in primaatspesies. Alhoewel chimera al voorheen geskep is, is dit die eerste lewende geboorte van 'n primaat chimera wat bereik is deur die gebruik van stamselle.

Die baanbrekende bevindinge van hierdie studie is in die wetenskaplike joernaal Cell gepubliseer, wat bydra tot die groeiende hoeveelheid kennis en vermoëns in stamselnavorsing. Aangesien wetenskaplikes voortgaan om die potensiële toepassings van chimera-navorsing te ondersoek, is etiese oorwegings en versigtige stappe vorentoe van uiterste belang.

Algemene vrae (FAQ)

Wat is 'n chimera?

In die konteks van hierdie artikel verwys 'n chimera na 'n organisme wat geskep word deur geneties verskillende selle of weefsels van verskillende spesies te kombineer.

Wat is stamselle?

Stamselle is ongedifferensieerde selle wat in staat is om te ontwikkel tot verskeie gespesialiseerde seltipes in die liggaam. Hulle hou groot potensiaal vir mediese navorsing en regeneratiewe medisyne in.

Hoekom is hierdie navorsing betekenisvol?

Die skepping van 'n aap chimera met twee stelle DNA deur stamselnavorsing open nuwe moontlikhede vir die bestudering van neurologiese siektes en die uitvoer van biomedisyne studies. Dit bied 'n meer akkurate model vir navorsers om potensiële behandelings vir komplekse toestande te verstaan ​​en te ontwikkel.

Wat is die etiese bekommernisse rondom chimera-navorsing?

Chimera-navorsing opper etiese oorwegings wat verband hou met dierewelsyn, die manipulasie van genetiese materiaal en potensiële onbekende gevolge. Wetenskaplikes en beleidmakers moet hierdie bekommernisse noukeurig navigeer om verantwoordelike en etiese navorsingspraktyke te verseker.