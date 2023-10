Young Star Cluster Naby Black Hole daag Teorieë van Stervorming uit

Navorsers het ontdek dat die sterreswerm IRS13, geleë naby die supermassiewe swart gat Sagittarius A* in ons sterrestelsel se middelpunt, baie jonger is as wat voorheen gedink is. Hierdie bevinding daag bestaande teorieë oor stervorming in die omgewing van swart gate uit en bied nuwe insigte in die geskiedenis en toekoms van ons sterrestelsel.

Die internasionale navorsingspan, gelei deur dr. Florian Peißker van die Universiteit van Keulen, het data van verskeie teleskope wat oor etlike dekades strek, ontleed om die IRS13-sterreswerm in detail te bestudeer. Hulle het gevind dat die sterre in die swerm net 'n paar honderdduisend jaar oud is, baie jonger as wat verwag is.

Die teenwoordigheid van soveel jong sterre naby die supermassiewe swart gat weerspreek wat huidige teorieë voorspel. Hoë-energie bestraling en getykragte behoort dit vir jong sterre moeilik te maak om in hierdie streek te bestaan. Die span stel egter voor dat IRS13 'n onstuimige formasie gehad het, beïnvloed deur faktore soos wrywing met die interstellêre medium, botsings met ander sterreswerms en sy interne dinamika. Die swart gat se swaartekrag het uiteindelik die groep vasgevang, wat tot die vorming van 'n boogskok gelei het en verdere stervorming veroorsaak het.

Die studie het ook die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) gebruik, wat 'n spektrum van die Galaktiese Sentrum vry van atmosferiese inmenging verskaf het. Hierdie spektroskopiese analise het die teenwoordigheid van waterys onthul, wat algemeen voorkom rondom jong stervoorwerpe, wat bykomende bewyse verskaf vir die jong ouderdom van die sterre naby die swart gat.

Dr. Michal Zajaček, 'n wetenskaplike by Masaryk Universiteit, het opgemerk dat IRS13 die sleutel hou om die oorsprong van die digte sterbevolking in die middel van ons sterrestelsel te verstaan. Die bevindinge dui daarop dat baie jong sterre moontlik in sterreswerms soos IRS13 in die omgewing van die supermassiewe swart gat gevorm het.

Hierdie navorsing daag vorige aannames oor stervorming naby swart gate uit en bied geleenthede vir verdere ondersoek na die verband tussen die swart gat se onmiddellike omgewing en streke etlike ligjare weg.

