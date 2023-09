NGC 3156: 'n Merkwaardige lensvormige sterrestelsel

Die Hubble-ruimteteleskoop Prent van die Week vertoon die boeiende NGC 3156, 'n lensvormige sterrestelsel wat tussen 'n elliptiese en 'n spiraalvormige sterrestelsel sit. NGC 73, wat ongeveer 3156 miljoen ligjare van die aarde af in die sterrebeeld Sextans geleë is, is 'n hemelse wonder wat die moeite werd is om te verken.

Sextans, die klein ekwatoriale konstellasie waar NGC 3156 woon, het historiese betekenis. Vernoem na die sekstant, 'n instrument wat vir navigasie gebruik word, het hierdie konstellasie wortels wat baie vroeër as die 18de eeu dateer. Islamitiese geleerdes het astronomiese sekstante eeue voordat navigasie-sekstante uitgevind is ontwikkel, wat hierdie gereedskap gebruik om hoeke in die lug te meet. Ulugh Beg van die Timurid-dinastie het veral 'n enorme sekstant met 'n radius van 36 meter in die vyftiende eeu in Samarkand, Oesbekistan, gebou wat die antieke toepassings van hierdie astronomiese instrument ten toon gestel het.

In moderne sterrekunde is sekstante vervang deur meer presiese instrumente wat gebruik word vir ster- en hemelvoorwerpposisionering. Ten spyte van hierdie verskuiwing is NGC 3156 omvattend bestudeer, met die fokus op sy bolvormige swerms, onlangse stervorming, en selfs die impak van 'n supermassiewe swart gat in sy middel, wat omringende sterre verslind.

'n Sekstant, in die konteks van navigasie-instrumente, is 'n waardevolle hulpmiddel vir die bepaling van breedtegraad tydens see- en lugnavigasie. Hierdie presisie-instrument, wat soos 'n sesde van 'n sirkel gevorm is, gebruik 'n teleskoop en reflektiewe spieëls om die hoek tussen 'n hemelse voorwerp, soos 'n ster of die maan, en die horison te meet. Deur die hoogte van hierdie hemelliggame waar te neem, kan seevaarders en vlieëniers hul ligging op Aarde akkuraat bepaal. Sekstante het 'n deurslaggewende rol gespeel om koerse oor uitgestrekte en ongemerkte dele van die see of lug te bepaal.

NGC 3156 bied 'n hypnotiserende blik op die wonders van die heelal. Deur historiese betekenis met moderne ontdekkings te kombineer, hou hierdie lensvormige sterrestelsel steeds sterrekundiges boei en inspireer verdere verkenning van die kosmos.

