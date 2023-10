Die dinamiese omgewing van Eta Carinae onthul in Chandra X-ray Observatory Timelapse

Die Chandra X-straalsterrewag, wat in 1999 gelanseer is, het fassinerende insigte in die kosmos verskaf met sy waarnemings by X-straalgolflengtes. Onder sy ontdekkings is die Eta Carinae-sterrestelsel, wat in die 19de eeu 'n belangrike gebeurtenis ondergaan het, bekend as die "Groot Uitbarsting". Nou is 'n timelapse-video geskep met behulp van twee dekades van Chandra se data, wat die dinamiese omgewing rondom die twee sterre van Eta Carinae ten toon stel.

Eta Carinae, wat ongeveer 7,500 1999 ligjare van die aarde af geleë is, is bekend vir sy pragtige Carina-newel, wat in een van die Webb-ruimteteleskoop se aanvanklike beelde verskyn het. Die timelapse-video is saamgestel uit Chandra-rame wat oor die jare 2003, 2009, 2014, 2020 en XNUMX geneem is. Dit beklemtoon die twee sterre wat hoë-energie X-strale uitstraal, uitgebeeld as blou lig in die middel, terwyl die omliggende oranje streke verteenwoordig helder X-strale van die newelagtige gaswolk wat die sterre omhul.

Onlangs het 'n span navorsers 'n studie in The Astrophysical Journal gepubliseer, waar hulle die uitbreiding van die X-straaldop rondom Eta Carinae en sy lywige gaswolke direk gemeet het. Hulle het die dowwe X-straalskulp geïdentifiseer as die ontploffingsgolf van die Groot Uitbarsting in die 1840's. Hierdie bevinding verskaf nuwe insigte in die geskiedenis van Eta Carinae, wat lig werp op 'n aspek wat voorheen onbekend was.

Tydens die Groot Uitbarsting het Eta Carinae 'n aansienlike hoeveelheid materiaal uitgestoot en tussen 10 en 45 keer die massa van die Son uitgestoot. Hierdie materiaal het sferiese gaswolke gevorm, bekend as die Homunculus-newel. Die navorsers het ontdek dat die X-straalskulp wat die sterrestelsel omring, waarskynlik van die Groot Uitbarsting ontstaan ​​het, net soos die Homunculus-newel. Die dop se vorm dui daarop dat dit, saam met die Homunculus en die helder binnering, alles voortgespruit het uit uitbarstings in die sterrestelsel.

Die span het voorgestel dat die Groot Uitbarsting waarskynlik twee afsonderlike ontploffings was: eerstens die uitbarsting van laedigtheidgas wat X-strale vrygestel het, gevolg deur die uitstoot van digte gas wat die Homunculus-newel gevorm het. Verder het hulle voorgestel dat die Groot Uitbarsting moontlik deur 'n stersamesmelting veroorsaak is, wat daarop dui dat Eta Carinae eens 'n driedubbele sterstelsel was voordat dit die binêre stelsel geword het wat dit vandag is.

Terwyl die timelapse-video 'n boeiende demonstrasie van die dinamiese aard van die kosmos bied, kan toekomstige waarnemings verdere insigte bied oor die oorsprong van die Groot Uitbarsting. Nietemin dien hierdie video as 'n boeiende visuele voorstelling, wat die merkwaardige omgewing rondom Eta Carinae ten toon stel.

Bron:

– Die Chandra X-straalsterrewag

– Die Webb-ruimteteleskoop

– Die Astrofisiese Tydskrif