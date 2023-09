Deurbrake in die bestudering van die TRAPPIST-1 eksoplanetêre stelsel

By

Navorsers van die Université de Montréal het aansienlike vordering gemaak met die verstaan ​​van die TRAPPIST-1 eksoplanetêre stelsel. Hierdie stelsel, wat bestaan ​​uit sewe aard-grootte eksoplanete, het wetenskaplikes lank geïntrigeer en die hoop laat ontstaan ​​om potensieel bewoonbare omgewings buite ons sonnestelsel te vind.

Die span, gelei deur doktorale student Olivia Lim, het die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) gebruik om TRAPPIST-1 b, die eksoplaneet wat die naaste aan die stelsel se ster wentel, waar te neem. Hierdie waarnemings was deel van die grootste Kanadese-geleide General Observers (GO)-program gedurende die JWST se eerste jaar van bedryf. Die navorsers het ook drie ander planete in die stelsel waargeneem: TRAPPIST-1 c, g en h.

Deur die tegniek van transmissiespektroskopie te gebruik, het die navorsers die lig van die sentrale ster ontleed terwyl dit tydens 'n transito deur die atmosfeer van TRAPPIST-1 b beweeg het. Dit het hulle in staat gestel om die molekules en atome wat in die eksoplaneet se atmosfeer teenwoordig is, te identifiseer.

Een van die sleutelbevindings van die studie was die beduidende rol van sterbesoedeling, wat verwys na die invloed van die ster se eie kenmerke op die metings van die eksoplaneet se atmosfeer. Die span het oortuigende bewyse gevind dat sterbesoedeling die transmissiespektra van TRAPPIST-1 b vorm en waarskynlik die ander planete in die stelsel. Sterreaktiwiteit, soos donker kolle, helder fakulae en opvlamgebeure, kan "spookseine" skep wat waarnemings van die eksoplaneet se atmosfeer kan verwar.

Die studie beklemtoon die belangrikheid daarvan om sterbesoedeling in ag te neem wanneer toekomstige waarnemings van eksoplanetêre stelsels beplan word. Dit is veral van kritieke belang vir stelsels soos TRAPPIST-1, wat om 'n rooi dwergster wentel wat bekend is vir sy aktiewe aard.

Verdere ontleding van die TRAPPIST-1-stelsel is steeds aan die gang, met meer waarnemings en data wat na verwagting ons begrip van hierdie interessante eksoplanete en hul potensiële bewoonbaarheid sal verbeter.

Bronne:

– Astrofisiese Joernaalbriewe