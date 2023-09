The Twinkle of Stars: 3D-simulasies en klank onthul die geheime daarbinne

Wetenskaplikes aan die Noordwes-Universiteit het 'n baanbrekende ontdekking gemaak in hul studie van sterre. Vir die eerste keer het hulle 3D-simulasies ontwikkel wat die energie verken wat van 'n massiewe ster se kern na sy buitenste oppervlak kabbel. Hierdie simulasies verskaf nuwe insigte in die inherente "fonkel" wat sterre besit.

Sterre glinster nie net as gevolg van die buiging van sterlig in ons atmosfeer nie, maar ook as gevolg van kabbelende gasgolwe op hul oppervlaktes. Hierdie golwe is egter onwaarneembaar vir huidige teleskope. Die span van die Noordwes-Universiteit se simulasies het hulle in staat gestel om vir die eerste keer die aangebore glinster van sterre te bepaal.

Boonop het die span hierdie golwe in klank omgeskakel, wat luisteraars in staat stel om die binnekant van 'n ster te hoor en sy natuurlike glinster te ervaar. Hierdie deurbraak maak nuwe moontlikhede oop om die prosesse wat diep binne sterre plaasvind, te verstaan.

Alle sterre het 'n konveksiesone, 'n onstuimige gebied waar gasse spoel en hitte na buite stoot. Die konveksie binne sterre is soortgelyk aan die proses wat donderstorms aanwakker, met afgekoelde lug wat val, warm word en weer styg. Hierdie proses genereer golwe wat sterlig laat verdof en verhelder, wat 'n subtiele vonkel produseer.

Die span het probeer om die verborge konveksie in die kern van massiewe sterre te modelleer. Deur voort te bou op vorige studies en alle relevante fisika in te sluit, voorspel hul simulasies akkuraat hoe 'n ster se helderheid verander na gelang van konveksie-gegenereerde golwe.

Om die golwe wat die oppervlak bereik te isoleer en glinstering te skep, het die span 'n filter ontwikkel wat beskryf hoe golwe binne die simulasies rondbons. Hierdie "klankdigtingstegniek" stel hulle in staat om presies te meet hoe kernkonveksie golwe genereer en hoe dit 'n ster se helderheid beïnvloed.

Verder het die navorsers hul filter toegepas op die golwe wat gemeet kom uit die konvektiewe kern, en het akkuraat beskryf hoe die ster hierdie golwe verander. Hulle het toe ’n ander filter ontwikkel vir hoe golwe binne ’n regte ster moet rondbons. Deur hierdie filter toe te pas, het hulle simulasies geskep wat wys hoe golwe sou voorkom as dit deur 'n kragtige teleskoop bekyk word.

Deur hul bevindings 'n stap verder te neem, het die span hierdie simulasies in klank omgeskakel deur die frekwensies van die golwe te verhoog om dit hoorbaar te maak. Verskillende klanke stem ooreen met golwe wat deur verskillende groottes of helder sterre geproduseer word.

Hierdie baanbrekende navorsing bied nie net nuwe insigte in die innerlike werking van sterre nie, maar maak ook moontlikhede oop vir toekomstige ruimteteleskope om die sentrale streke waar te neem waar elemente wat noodsaaklik is vir lewe gevorm word.

