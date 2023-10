The Orionid Meteor Shower: 'n Hemelse Skouspel

By

Die Orionid-meteoorreën gaan sterrekykers hierdie week boei terwyl dit sy hoogtepunt van aktiwiteit bereik. In die nag van 21-22 Oktober sal die aarde deur 'n stofwolk gaan wat eens die stert van Halley se komeet gevorm het. Hierdie geleentheid bied die geleentheid om tot 20 meteore per uur vanaf 'n donker plek waar te neem.

Vernoem na die Orion-konstellasie, sal die Orionide-meteore blykbaar uit hierdie hemelse formasie ontstaan. Diegene wat in die suidelike halfrond woon, sal 'n voordelige uitsig hê, met die straling wat hoër in die noordelike lug geposisioneer is gedurende hierdie tyd van die jaar.

Om die Orionid-meteoorreën te bekyk, vereis geen spesiale toerusting nie, net warm klere en 'n tikkie geduld. Dit word aanbeveel om 'n uur of meer onder die sterre deur te bring, aangesien dit jou oë laat aanpas by die duisternis, wat jou kanse vergroot om selfs die vaagste meteore raak te sien.

Die grafiek wat verskaf word, illustreer die suidoostelike uitsig vanaf Londen om 03.00:22 BST op XNUMX Oktober. Op hierdie stadium sal die meteorietreën 'n redelike hoogte in die lug bereik het. Meteore kan in enige rigting vanaf hierdie fokuspunt waargeneem word.

Om hierdie kosmiese skouspel te aanskou bied 'n nederige herinnering aan die uitgestrektheid en skoonheid van die heelal. Maak dus 'n afspraak met die naghemel, en maak gereed om verstom te wees deur die wonder van die Orionid-meteoorreën.

