Ligte bio kry goedkeuring om gloei-in-die-donker petunias te verkoop

Light Bio, 'n Idaho-gebaseerde biotegnologie-opstartonderneming, het goedkeuring deur die Departement van Landbou gekry om geneties gemanipuleerde, bioluminescerende petunias in die Verenigde State te verkoop. Geïnspireer deur natuurlike bioluminescerende organismes, soos insekte, seelewe en swamme, gloei Light Bio se petunias wanneer luciferin, 'n produk van die ensiem luciferase, met suurstof in wisselwerking tree. Hierdie unieke beligtingseffek het mense jare lank bekoor, wat herinner aan die betowerende gloed wat in vuurvliegies en jellievisse gesien word.

Die stigters van Light Bio, Karen Sarkisyan en Keith Wood, wat onderskeidelik agtergronde in sintetiese biologie en chemie het, het beduidende gedeeltes van hul loopbane aan die bestudering van bioluminesensie gewy. Sarkisyan het voorheen daaraan gewerk om ligproduserende ensieme in tabakplante in te voeg, terwyl Wood in die 1980's gehelp het om die eerste geneties gemanipuleerde gloei-in-die-donker plant te skep, hoewel dit die toediening van 'n spesiale chemikalie vereis het. Met verloop van tyd het Sarkisyan en Wood 'n manier ontdek om plante onafhanklik lig te laat uitstraal, met die fokus op 'n molekule genaamd kafeïensuur.

In plante help kafeïensuur met die bou van selwande, maar by swamme word dit in luciferien omgeskakel. Light Bio het hierdie proses ingespan deur neomisienfosfotransferase II (NPTII), die geen wat verantwoordelik is vir die omskakeling van kafeïensuur in luciferien, in petunia-plante bekend te stel. Die resultaat is 'n gewone huishoudelike blom wat snags of in die afwesigheid van lig sy eie neongroen lig uitstraal.

Nadat studies gedoen is om vas te stel of Light Bio se petunias meer plae as gewone petunias sal lok, het die Departement van Landbou die verkoop van hierdie gloei-in-die-donker blomme op 6 September goedgekeur. Alhoewel dit opwindende nuus is vir die 10,000 XNUMX mense op Light Bio se waglys, is daar kommer dat bioluminescerende plante plaaslike ekosisteme kan ontwrig. Light Bio het egter hierdie bekommernisse aangespreek en opgemerk dat petunias tipies in beheerde omgewings soos huise, besighede of botaniese tuine gekweek word. In hierdie instellings oorskry die kunsmatige beligting wat gebruik word die lig wat deur die bioluminescerende petunias uitgestraal word.

In die algemeen is Light Bio se goedkeuring om gloei-in-die-donker petunias te verkoop 'n belangrike mylpaal in geneties gemanipuleerde plante. Hul innovasie en toewyding aan bioluminessensie het die potensiaal om unieke estetiese elemente in mense se lewens in te bring, terwyl dit ook gesprekke oor die impak van geneties gemodifiseerde organismes op die omgewing aanwakker.

