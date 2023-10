Nuwe bewyse van reuse-planeetbotsing in verre sonnestelsel

’n Span wetenskaplikes het bewyse ontdek van ’n botsing tussen twee reusagtige planete wat om ’n sonagtige ster wentel. Hierdie bevinding verskaf waardevolle insigte in die morsige proses van planeetvorming en migrasie in eksosolêre stelsels. Die bewyse kom van twee ongewone gebeurtenisse wat in die ster se gedrag waargeneem is: 'n skielike opheldering in die infrarooi golflengtes gevolg deur 'n verduistering in die visuele spektrum meer as twee jaar later.

Die betrokke ster, genaamd ASASSN-21qj, is aanvanklik as onuitsonderlik beskou totdat sy skielike verduistering deur die All Sky Automated Survey for Supernovae opgespoor is. Soortgelyke dowwe gebeure is in ander sterre waargeneem en is tipies aan stofwolke toegeskryf. Die navorsingspan het egter op iets merkwaardigs afgekom toe hulle infrarooi beelde van ASASSN-21qj ontdek het wat voor die dowwe gebeurtenis geneem is. Hierdie beelde het 'n aansienlike verheldering geopenbaar wat saamgeval het met die daaropvolgende verduistering.

Op grond van die infrarooi waarnemings, skat die navorsers dat die voorwerp wat verantwoordelik is vir die verheldering temperature van meer as 700°C gehad het. Die totale vloed van infrarooi lig vanaf die ster het met 4 persent toegeneem, wat die teenwoordigheid van 'n aansienlike hoeveelheid materiaal aandui wat oor 'n gebied 750 keer groter as die Aarde versprei is. Dit sluit die moontlikheid uit dat 'n planeet die opheldering sal veroorsaak.

Die span stel voor dat die waargenome gebeure die nadraai is van 'n botsing tussen twee superaarde of mini-Neptunes, kategorieë planete wat nie in ons eie Sonnestelsel bestaan ​​nie. Die botsing moes minstens twee astronomiese eenhede van die ster af plaasgevind het om die vertraging tussen die aanvanklike verheldering en die daaropvolgende verdowing in ag te neem. Die uitstraling van lig tydens die verdowing dui daarop dat die materiaal nie meer as 16 astronomiese eenhede van die ster af kan wees nie.

Hierdie ontdekking werp lig op die chaotiese en dinamiese aard van planeetvorming en migrasie in ander sonnestelsels. Terwyl direkte waarneming van hierdie gebeure uitdagend bly, bied die gekombineerde bewyse van ASASSN-21qj waardevolle insigte in die prosesse wat ons heelal vorm.

