SpaceX se Starlink om direk na selfoon-satellietdiens te begin

SpaceX se Starlink, bekend vir sy satelliet-internetdiens, het planne aangekondig om 'n satellietfoondiens genaamd Direct to Cell aan te bied. Volgens Starlink se webwerf sal Direct to Cell aanvanklik 'n teksboodskapdiens verskaf wat in 2024 begin, met stem- en datavermoëns wat in 2025 bygevoeg sal word. Die diens is daarop gemik om alomteenwoordige toegang te bied tot SMS, oproepe en blaai oor land, mere en kuswaters.

Starlink het 'n vennootskap met verskeie wêreldwye diensverskaffers, insluitend T-Mobile US, Rogers in Kanada, Optus in Australië, One NZ in Nieu-Seeland, Salt in Switserland, en KDDI in Japan, om wederkerige toegang in vennootlande te verseker. Die maatskappy beklemtoon dat geen veranderinge aan telefoonhardeware of spesiale toepassings nodig is om die diens te gebruik nie, aangesien dit met bestaande LTE-fone sal werk. Dit bly egter onduidelik of die diens aanvanklik tot 4G beperk sal word en of 5G-ondersteuning later bekendgestel sal word.

Die Direct to Cell-diens sal soortgelyk aan 'n selfoontoring in die ruimte funksioneer, wat kliënte in staat stel om na die diens te dwaal wanneer hulle buite bereik van hul verskaffer se selfoontoring is. Alhoewel geen prysbesonderhede nog bekend gemaak is nie, kom Starlink se intrede in die mark vir satellietfoon, aangesien ander maatskappye ook hierdie ruimte gewaag het. Apple het satellietondersteuning vir noodkommunikasie in die iPhone 14 bekendgestel, Qualcomm het tweerigtingboodskapvermoëns via die Iridium-satellietkonstellasie aangekondig, en Vodafone het beweer dat hy die eerste ruimtegebaseerde 5G-oproep gemaak het met ongewysigde selfone.

Starlink staar egter potensiële regulatoriese uitdagings in die gesig van AT&T en mededinger Omnispace. AT&T het die Amerikaanse Federale Kommunikasiekommissie (FCC) versoek om te verhoed dat Starlink T-Mobile se spektrum gebruik, terwyl Omnispace kommer uitgespreek het oor inmenging met sy eie satellietfoonstelsel.

Ten slotte, SpaceX se Starlink se Direct to Cell-satellietfoondiens het ten doel om globale dekking en toegang tot teks, stem en data te verskaf deur bestaande LTE-fone te gebruik. Terwyl ander maatskappye ook die satellietfoonmark betree het, sal Starlink regulatoriese uitdagings moet navigeer namate dit sy satellietkommunikasie-aanbiedinge uitbrei.

