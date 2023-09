SpaceX loods kleurvolle ligte trein met Starlink-satelliete

'n Onlangse SpaceX-bekendstelling het 'n pragtige ligte trein oor die naghemel geskep. Die lansering, wat by die Cape Canaveral Space Force Station in Florida plaasgevind het, het 22 Starlink-satelliete in 'n lae-aarde-baan gestuur. Hierdie satelliete, deel van SpaceX se wêreldwye breëband-internetinisiatief, het waarnemers in verskeie state boei, insluitend Connecticut, Utah, Illinois, Michigan, Ohio en Wisconsin.

Starlink-satelliete is verantwoordelik vir die lewering van breëbandinternet aan gebruikers regoor die wêreld. Sedert hul aanvanklike bekendstelling in 2019 is meer as 3,000 7,500 satelliete deur SpaceX ontplooi. Die maatskappy beoog om 'n totaal van XNUMX XNUMX satelliete in 'n lae Aarde-baan te plaas, soos goedgekeur deur die Federale Kommunikasiekommissie.

Sodra hulle in 'n wentelbaan is, beweeg die Starlink-satelliete in 'n reguit pad, wat lig weerkaats en hulle vanaf die grond sigbaar maak. Hul sigbaarheid is egter beperk, aangesien hulle uiteindelik hul eie wentelbane vestig. Tydens hul vervoer kan 'n Starlink-ketting verskeie kere in 'n enkele nag oor die lug flits.

Vir diegene wat belangstel om die satelliete raak te sien, is daar verskeie internetbronne beskikbaar. Die web- en mobiele toepassing "Find Starlink" stel gebruikers in staat om satellietkettings op te spoor gebaseer op koördinate of stad. Satellitemap.space bied 'n aardbolagtige kaart wat die liggings van Starlink-satelliete vertoon en besonderhede soos bekendstellingsdatums en onlangse kursusse verskaf. Gebruikers kan hul huise op die kaart merk om te bepaal wanneer 'n satelliet oorhoofs sal beweeg.

Die onlangse ligte trein wat deur die Starlink-satelliete geskep is, het 'n boeiende en ongewone gesig vir waarnemers oor verskeie state verskaf. Soos SpaceX voortgaan om meer satelliete te lanseer, kan die naghemel in die toekoms selfs meer skitterende vertonings sien.

Bronne:

– “Starlink-satelliettrein – Hoe om dit te sien en op te spoor” – Ruimte

