Satellietseine: 'n bedreiging vir sterrekunde en ons begrip van die heelal

Satelliete het die afgelope paar jaar 'n algemene gesig in die naghemel geword, met duisende wat in 'n wentelbaan om die aarde gelanseer is en nog tienduisende wat vir die toekoms beplan is. Hierdie toename in satellietaktiwiteit hou egter 'n aansienlike risiko in vir ons verbinding met die kosmos en het kommer onder sterrekundiges laat ontstaan.

Navorsers van Curtin Universiteit het 'n studie gedoen om die radioseine te ondersoek wat deur Starlink-satelliete uitgestuur word, 'n mega-konstellasie wat daarop gemik is om wêreldwye satellietdekking te verskaf. In hul navorsing het hulle gevind dat hierdie satelliete radioseine "lek" wat inmeng met radio-astronomie. Selfs in 'n aangewese "radio-stil sone" in Wes-Australië, is gevind dat die satelliet-emissies helderder is as enige natuurlike bron in die lug.

Een van die sleutelkwessies is dat radioteleskope, wat in sterrekunde gebruik word om dowwe seine van verafgeleë hemelvoorwerpe op te spoor, hoogs sensitief is en steurings van selfs swak radiosenders kan opvang. Die onverwagte en onbedoelde frekwensies van die seine wat deur Starlink-satelliete uitgestuur word, kan die vermoë van radioteleskope om die heelal waar te neem en te bestudeer, ernstig beïnvloed.

Hierdie inmenging is veral kommerwekkend vir die Square Kilometer Array (SKA), die grootste radiosterrewagprojek wat nog ooit aangepak is. Die konstruksie van hierdie projek het reeds in Wes-Australië begin, en die inmenging van satellietseine hou 'n beduidende bedreiging vir die sukses daarvan in.

Terwyl satellietoperateurs tans geen reëls oortree nie en die regulasies rondom die gebruik van die radiospektrum kompleks is, is daar 'n behoefte vir satellietoperateurs om hierdie kwessie aan te spreek en die generering van steurende seine te versag. SpaceX, die operateur van die Starlink-satellietkonstellasie, het verbeterings aangebring om die reflektiwiteit van die satelliete te verminder, maar verdere pogings is nodig om die emissies in radiogolflengtes aansienlik te verminder.

Om die mensdom se toekomsbeskouing van die heelal te bewaar en belangrike ontdekkings en tegnologieë moontlik te maak, berus op die samewerking en gewilligheid van satellietoperateurs om hierdie kwessie aan te spreek. Alhoewel regulasies stadig kan ontwikkel, is dit belangrik vir voortdurende skakeling tussen navorsers en operateurs om oplossings te vind wat inmenging met radio-astronomie tot die minimum beperk.

Titel: Satellietseine: 'n Bedreiging vir sterrekunde en ons begrip van die heelal

Bron: Die Gesprek