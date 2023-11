Nuwe bekendstellingsdatum vir Boeing se CST-100 Starliner-missie onthul

In 'n opwindende opdatering van NASA, sal die eerste bemanningslansering van Boeing se CST-100 Starliner-voertuig in April plaasvind, volgens Phil McAlister, direkteur van NASA se kommersiële ruimte-afdeling. Die Crew Flight Test (CFT) missie, oorspronklik geskeduleer vir 2022, is vertraag om tegniese probleme op te los. Voorbereidings vir die sending is egter op koers, en as alles goed verloop, sal die bekendstelling op 14 April plaasvind.

Die CFT-sending is van groot belang, aangesien dit nie net die eerste bemanningsvlug vir die Starliner-ruimtetuig is nie, maar ook die eerste keer dat 'n bemande Amerikaanse kapsule op land sal land in plaas daarvan om in die see te spat. Boonop sal dit die eerste bemanningslansering vanaf Cape Canaveral wees sedert die Apollo 7-sending in 1968.

NASA en Boeing het hard gewerk om die tegniese probleme aan te spreek wat tydens voorbereidings vir die CFT-sending geïdentifiseer is. Een kwessie was die verwydering van vlambare kleefband van draad harnasse in die Starliner kapsule. Volgens Dave McCann, Boeing se hoofingenieur vir die Starliner-program, is meer as 1,300 XNUMX meter se band verwyder en vervang met nie-vlambare alternatiewe. Die spanne het ywerig gewerk om die veiligheid van die voertuig te verseker.

Nog 'n belangrike aspek van die missie is die herontwerp van die sagte skakels in die ruimtetuig se valskerms om hul veiligheidsmarge te vergroot. 'n Droptoets is vir Januarie geskeduleer om die werkverrigting van die herontwerpte skakels te evalueer. Suksesvolle voltooiing van hierdie toets sal deurslaggewend wees om die bekendstellingskedule vir 14 April te handhaaf.

Sodra die CFT-sending suksesvol gevlieg is, sal die Starliner in die vloot geïntegreer word vir langdurige Internasionale Ruimtestasie (ISS) bemanningsrotasie-missies. Dit sal afgewissel word met SpaceX se Crew Dragon, wat bydra tot gereelde missies na die ISS.

Vrae:

V: Wanneer is die eerste bemanning bekendstelling van Boeing se CST-100 Starliner geskeduleer?

A: Die bekendstelling is tans vir 14 April geskeduleer.

V: Wat maak die CFT-missie betekenisvol?

A: Die CFT-sending sal die eerste bemande Amerikaanse kapsule wees wat op land in plaas van die see land, en dit sal die eerste bemanningslansering vanaf Cape Canaveral sedert 1968 wees.

V: Watter tegniese probleme het NASA en Boeing aangespreek?

A: Die kwessies het ingesluit die verwydering van vlambare kleefband van draadharnasse en die herontwerp van die sagte skakels in die ruimtetuig se valskerms vir verhoogde veiligheid.

V: Wat is die volgende stap voor die bekendstelling?

A: 'n Valtoets in Januarie sal die werkverrigting van die herontwerpte sagte skakels in die valskerms evalueer. Die sukses daarvan is deurslaggewend vir die handhawing van die bekendstellingskedule.