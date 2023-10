Oktober beloof skouspelagtige astronomiese gebeurtenisse vir sterrekykers

Oktober gaan sterrekykers vermaak met 'n reeks astronomiese gebeurtenisse wat elke naweek plaasvind. Van meteorietreën tot verduisterings, daar sal baie wees om na in die naghemel te kyk.

Die maand begin met die Draconids-meteorietreën, wat voorspel word om na sononder op 8 Oktober 'n hoogtepunt te bereik. Terwyl hierdie stortreën slegs sowat 10 meteore per uur meebring, is dit uniek omdat dit in die aand-ure eerder as laat in die nag 'n hoogtepunt bereik soos die meeste ander meteorietreën. In seldsame gevalle kan die Draconids in 'n meteoorstorm verander, soos gesien in 2018 toe meer as 100 verskietende sterre per uur getel is. So ’n uitbarsting word egter nie vanjaar verwag nie.

Op 14 Oktober sal 'n ringvormige sonsverduistering plaasvind, sigbaar oor dele van Noord-Amerika. Anders as 'n totale sonsverduistering, sal hierdie verduistering 'n "ring van vuur"-effek skep soos die Maan in lyn is met die Son en 'n stralekrans sonlig rondom dit laat. Die verduistering sal sigbaar wees langs 'n smal sone wat strek van suidelike Oregon tot suidelike Texas, terwyl die res van Noord-Amerika 'n gedeeltelike sonsverduistering sal sien.

Na aanleiding van die Draconids sal die Orionids-meteoorreën op 20-21 Oktober plaasvind. Tydens hierdie geleentheid kan sterrekykers verwag om ongeveer 20 verskietende sterre per uur waar te neem. Dit lyk asof die meteore van die sterrebeeld Orion afkomstig is, en daarom is hierdie stortreën daarna vernoem. Die stort sal in die aand begin, met die uurlikse tariewe wat geleidelik deur die nag sal toeneem.

Laastens sal 'n gedeeltelike maansverduistering gedurende die laaste naweek van Oktober plaasvind terwyl 'n volmaan die naghemel vul. Die verduistering sal die beste van Europa, Afrika en Asië gesien word, terwyl Noord-Amerika die meeste van die vertoning sal misloop.

Merk dus jou kalenders en maak gereed om hierdie Oktober na die wonders van die naghemel te kyk!

