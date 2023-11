Nuwe insig in die verstommende evolusie van Starfish

By

Stel jou 'n Halloween-toneel voor soos geen ander nie - 'n menslike kop wat op honderde piepklein voetjies rondskiet te midde van al die ander onheilspellende dekor. Vergeet nou daarvan want dit het niks met seesterre te doen nie. Onlangse navorsing het 'n verbysterende waarheid oor hierdie waterdiere ontbloot wat jou in 'n heel nuwe lig sal laat sien.

Alhoewel dit lyk asof seesterre talle "arms" het wat van hul sentrale liggaam af strek, het wetenskaplikes 'n fassinerende ontdekking gemaak. Hierdie wesens, saam met ander stekelhuidsels soos see-egels, seekomkommers en sanddollars, is in wese net koppe. Met ander woorde, hulle het geen liggaam soos die meeste ander wesens nie.

Hierdie openbaring het wetenskaplikes verbaas omdat die evolusionêre rekords van seesterre daarop dui dat hulle van voorouers met bilaterale simmetrie ontwikkel het, net soos mense. Seesterre het egter liggame wat in vyf gelyke dele verdeel is. So hoe het hierdie unieke liggaamsplan ontstaan?

Wetenskaplikes het 'n soeke begin om hierdie verbysterende verskynsel te verstaan ​​en 'n driedimensionele kaart van geenuitdrukking binne 'n seester saamgestel. Hulle het gefokus op gene wat verantwoordelik is vir die groei van die ektoderm, wat die vel en senuweestelsel insluit, om vas te stel waar spesifieke gene aktief was tydens die dier se ontwikkeling.

Die resultate was interessant. Die geentekens wat met kopontwikkeling verband hou, was deur jong seesterre versprei, maar die deurslaggewende komponente van die liggaamsplan was veral afwesig. Trouens, selfs merkers wat tipies met die voorkant van 'n dier se kop geassosieer word, was vreemd naby die middel van elk van die seester se vyf arms geleë.

Hierdie bevindings het daartoe gelei dat navorsers tot die gevolgtrekking gekom het dat seesterre en hul stekelhuid-eweknieë waarskynlik hul unieke vyf-afdeling liggaamsplan ontwikkel het deur die stamstreek wat in hul bilaterale voorouers teenwoordig is, af te skud. Hierdie transformasie het hulle duidelike voordele in terme van mobiliteit en voeding gegee, wat hulle onderskei het van diere met simmetriese liggaamsplanne.

So hoekom het hierdie wesens op so 'n eienaardige manier ontwikkel? Die oudste bekende seesterfossiele dateer meer as 200 miljoen jaar terug, wat selfs die vroegste bekende dinosourusse voorgedateer het. Dit dui daarop dat hulle 'n suksesvolle formule vir oorlewing gevind het.

Alhoewel dit dalk vreemd lyk om aan seesterre te dink as net koppe wat langs die seebodem kruip, floreer hierdie fassinerende wesens al miljoene jare. Hulle evolusionêre reis gaan voort om wetenskaplikes te verstom en ons te herinner aan die ongelooflike diversiteit van lewe in ons oseane.

FAQ

V: Is seesterre net koppe?

A: Ja, onlangse navorsing het getoon dat seesterre, saam met ander stekelhuidiges, in wese net koppe is sonder 'n liggaam soos die meeste ander wesens.

V: Hoe het seesterre hierdie unieke liggaamsplan ontwikkel?

A: Wetenskaplikes glo dat seesterre en hul stekelhuid-eweknieë die stamstreek wat in hul bilaterale voorouers teenwoordig is, afskei, wat lei tot hul unieke vyf-afdeling liggaamsplan.

V: Waarom het seesterre op hierdie eienaardige manier ontwikkel?

A: Die oudste bekende seesterfossiele dateer meer as 200 miljoen jaar terug, wat daarop dui dat hulle 'n suksesvolle formule vir oorlewing gevind het.

(Bron: [Nature](https://www.nature.com))