Nuwe ontdekking onthul Starfish as mobiele koppe sonder werklike liggame

Starfish, daardie stervormige stekelhuidiges wat aan die klas Asteroidea behoort, het nog altyd 'n geheimsinnigheid rondom hulle gehad. Sommige vind hulle pragtige wesens van die see, terwyl ander effens ontsenu is deur hul voorkoms. 'n Onlangse studie het egter lig gewerp op 'n onthutsende onthulling: seesterre is in wese een groot kop sonder 'n behoorlike liggaamstruktuur.

In teenstelling met wat ons voorheen oor seesterre geweet het, het hierdie nuwe studie wat deur bioloë by Stanford Universiteit gedoen is, onthul dat hul hele liggaam net 'n mobiele kop is. Laurent Formery, die hoofskrywer van die studie, beskryf dit as "vreemd" en stel voor dat die evolusie van hierdie fassinerende wesens selfs meer kompleks is as wat voorheen gedink is.

Die studie, getiteld "Molekulêre bewyse van anteroposterior patroonvorming in volwasse stekelhuidjies," bied meer insig in die unieke aard van seesterre. Deur genetiese en molekulêre gereedskap te gebruik, het die navorsers 'n 3D-atlas van geenuitdrukking geskep om die liggaamstreke van seesterre uit te beeld.

Een van die interessantste bevindings is dat die kopagtige streke van 'n seester nie in enige gebied gekonsentreer is nie. In plaas daarvan is hulle deur die liggaam versprei, met sommige in die middel en ander in die middel van elke ledemaat. Hierdie unieke reëling het wetenskaplikes al eeue lank verstom, met die vraag hoe seesterre oorgaan van 'n bilaterale liggaamsplan na 'n vyfhoekige een wat onbeantwoord bly.

Terwyl seesterre nie alleen in die stekelhuidfamilie is nie - wat see-egels, sanddollars en seekomkommers insluit - bly hul kenmerkende eienskappe navorsers bekoor. Die studie bied waardevolle insigte in hoe hierdie ongewone wesens ontwikkel het en daag langdurige aannames oor liggaamsplanne in diere uit.

Soos ons begrip van seesterre verdiep, word meer raaisels ontrafel. Die komplekse aard van hul evolusie en die intrige opstelling van hul "kop" streke beklemtoon net die omvang van die wonders wat onder die oppervlak van ons oseane lê.

Vrae:

V: Word seesterre as grillerig of oulik beskou?

Sommige mense vind seesterre oulik, terwyl ander hulle as grillerige wesens van die see beskou.

V: Het seesterre breine of bloed?

Seesterre besit nie breine of bloed nie.

V: Kan seesterre hul arms regenereer?

Ja, seesterre het die unieke vermoë om hul arms weer te laat groei as hulle beskadig of afgesny word.

V: Het seesterre oë?

Ja, seesterre het oë wat hulle toelaat om lig en donker te voel, maar hul sig is beperk.

V: Wat is die titel van die oorspronklike studie?

Die oorspronklike studie is getiteld "Molekulêre bewyse van anteroposterior patroonvorming in volwasse stekelhuidiges."

V: Is daar ander wesens soortgelyk aan seesterre?

Ja, ander lede van die stekelhuidfamilie sluit see-egels, sanddollars en seekomkommers in.