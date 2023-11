Deurbraaknavorsing bied insig in styselkorrels in Triticeae-gewasse

Onlangse navorsing het lig gewerp op die ontwikkeling van styselkorrels in sade van Triticeae-gewasse, soos koring, gars en rog. Hierdie ontdekking het beduidende implikasies vir verskeie industrieë en menslike gesondheid.

Stysel is 'n belangrike komponent van ons dieet, wat in koring, mielies, rys en aartappels voorkom. Dit verskaf energie en word wyd gebruik in nywerhede wat verband hou met brou, bak, papierproduksie, tekstiele en konstruksiemateriaal.

Een noemenswaardige bevinding is dat koringstysel, saam met ander Triticeae-gewasse, twee verskillende tipes korrels het: groot A-tipe korrels en kleiner B-tipe korrels. Die verhouding van hierdie korrels kan die kwaliteit van koringgebaseerde voedsel soos brood en pasta beïnvloed. Die vervaardigingsbedryf staar egter uitdagings in die gesig omdat baie kleiner B-tipe korrels tydens die maalproses verlore gaan. Boonop kan 'n oormaat B-tipe styselkorrels in gars lei tot 'n troebel voorkoms in bier.

'n Deurbraak in styselkorrelnavorsing het plaasgevind, danksy 'n onlangse studie gepubliseer in The Plant Cell deur Dr. David Seung en sy span by die John Innes-sentrum. Hulle het genomiese en eksperimentele tegnieke gebruik om te ontdek dat A- en B-tipe korrels deur verskillende meganismes gevorm word. Deur 'n ensiem wat betrokke is by B-tipe korrel-inisiasie te identifiseer en konvensionele plantteelmetodes toe te pas om hierdie proteïen te verwyder, het hulle suksesvol koring geproduseer met verminderde of geen B-korrels, sonder om plantontwikkeling of algehele styselinhoud te benadeel.

Hierdie baanbrekende ontdekking open nuwe moontlikhede vir uiteenlopende variasies in stysel wat aangepas is vir spesifieke voedsel- en industriële toepassings. Dr. Nitin Uttam Kamble, die eerste skrywer van die studie, beklemtoon die belangrikheid van hierdie bevinding: dekades se navorsing het nie daarin geslaag om die rol van die ensiem PHS1 in plante ten volle te verstaan ​​nie, en nou is die betekenis daarvan in B-tipe korrelvorming onthul. .

Dr. Seung merk op die belangstelling wat hierdie ontdekking kan wek binne nywerhede wat konsekwentheid en eenvormigheid verkies. Met die vermoë om die aantal B-tipe korrels met behulp van teeltegnieke te verminder, is die potensiële voordele vir hierdie industrieë aansienlik. Hierdie deurbraak, gekombineer met vroeëre navorsing oor A-tipe korrels, het gelei tot die ontwikkeling van 'n reeks nuwe koringstysels wat verskillende korrelmorfologie, fisiese eienskappe en chemiese eienskappe besit.

Samewerkings met besighede word nou aangemoedig om die toepassings van hierdie stysels in maal, broodmaak en pastaproduksie te ondersoek. Deur te verstaan ​​hoe styselkorrels verskillend gevorm word, kan ons ook die impak van korrelgrootte op styselverteerbaarheid, kookkwaliteit, voedingswaarde en menslike gesondheid ondersoek.

Die bevindinge van hierdie navorsing het belowende implikasies nie net vir industriële doeleindes nie, maar ook vir die verbetering van ons begrip van die rol van stysel in ons dieet en die potensiële uitwerking daarvan op menslike gesondheid.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is Triticeae-gewasse?

A: Triticeae-gewasse is 'n groep graangewasse wat koring, gars en rog insluit.

V: Wat is die verskillende tipes styselkorrels in koring?

A: Koringstysel het twee verskillende tipes korrels: groot A-tipe korrels en kleiner B-tipe korrels.

V: Hoe beïnvloed A- en B-tipe styselkorrels koringgebaseerde voedsel?

A: Die verhouding van A- en B-tipe korrels kan die kwaliteit van koringgebaseerde voedsel soos brood en pasta beïnvloed.

V: Watter uitdagings staar die styselvervaardigingsbedryf in die gesig?

A: Die vervaardigingsbedryf staar uitdagings in die gesig as gevolg van die verlies van kleiner B-tipe styselkorrels tydens die maalproses.

V: Wat was die deurbraak in styselkorrelnavorsing?

A: Die deurbraak behels die identifikasie van 'n ensiem, PHS1, wat deurslaggewend is vir die vorming van B-tipe korrels in koring. Deur koring met verminderde of geen B-korrels te teel, is dit nou moontlik om variasies in stysel vir verskillende voedsel- en industriële toepassings te skep.

V: Hoe kan die bevindinge tot voordeel van nywerhede wees?

A: Nywerhede wat konsekwentheid en eenvormigheid vereis, kan baat vind by die vermoë om die aantal B-tipe korrels te verminder, koste te verminder en produkprestasie in prosesse soos maal, broodmaak en pastaproduksie te verbeter.