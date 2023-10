Nuwe Hubble-ruimteteleskoopbeeld beklemtoon 'n slangagtige sterrestelsel

’n Boeiende nuwe beeld wat deur die Hubble-ruimteteleskoop vasgelê is, onthul ’n verre slangagtige sterrestelsel, versier met kolkende arms wat beide ou en nuwe sterre bevat. Hierdie sterrestelsel, bekend as NGC 1087, is in die sterrebeeld Cetus geleë. Die lig van NGC 1087 het sy reis na die aarde ongeveer 80 miljoen jaar gelede begin, 'n tyd lank voor die uitsterwing van dinosourusse.

Die beeld van NGC 1087, wat tydens NASA se Hubble Galaxy Week vrygestel is, vertoon die sterrestelsel se unieke kenmerke. Die rooi ranke dui op die teenwoordigheid van koue molekulêre gas, wat dien as die primêre bousteen vir die vorming en groei van nuwe sterre. Daarteenoor dui die blou streke op die bestaan ​​van warm sterre wat in die verlede gebore is. Sterrekundiges glo dat sommige van hierdie warm sterre aan 'n seldsame klas bekend as Wolf-Rayet-sterre behoort, wat hoogs onstabiel is.

Alhoewel NGC 1087 met 'n verskeidenheid opvallende besonderhede spog, is sy mees noemenswaardige kenmerk 'n helderwit sterrebalk wat in die middel daarvan geleë is. Hierdie kroeg is verweef met spore van gas en vertoon tekens van stervorming, wat dit 'n boeiende onderwerp maak vir sterrekundiges om te bestudeer. Die sentrale staaf in NGC 1087 is soortgelyk aan, maar kleiner as, die een wat in ons eie Melkweg-sterrestelsel voorkom.

Dit is van onskatbare waarde om sterrestelsels soos NGC 1087 waar te neem, aangesien dit insig bied in die grootte en vorm van die sentrale staaf in die Melkweg. Ons ligging binne die Melkweg maak dit uitdagend om die eienskappe van ons eie sentrale staaf akkuraat te skat, wat sterrestelsels soos NGC 1087 belangrike teikens vir waarneming maak.

NGC 1087 kan vanaf beide die noordelike en suidelike halfrond gesien word, net suid van die hemelewenaar geleë. Wetenskaplikes gebruik die Hubble-ruimteteleskoop, wat in 1990 gelanseer is, om kennis te verkry oor die gedrag van gassakke nadat sterre daarin gevorm het, onder verskeie ander wetenskaplike pogings.

