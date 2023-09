Bring die Wonder van die Kosmos na Kenia se kinders

Die Keniaanse sterrekundige Susan Murabana is op 'n missie om kinders in landelike gemeenskappe te wys dat wetenskap vir almal is. Saam met haar man, fotograaf Daniel Chu Owen, reis Murabana na hierdie gemeenskappe met 'n teleskoop en 'n opblaasplanetarium en leer tot 300 kinders van die sterre en planete. Hierdie inisiatief word gefinansier deur reisopbrengs wat die Traveling Telescope ondersteun, 'n sosiale onderneming wat deur Murabana gestig is om jongmense oor sterrekunde en wetenskap op te voed en te inspireer.

Die gebrek aan toegang tot teleskope en planetariums is 'n uitdaging wat baie kinders in Kenia in die gesig staar. Murabana hoop dat hierdie ervarings hul horisonne sal verbreed en hul wêreldbeskouing sal uitbrei. Deur kinders aan die wonders van die kosmos bekend te stel, beoog sy om hul nuuskierigheid oor die wêreld en die geleenthede wat anderkant Kenia lê, te inspireer en aan te wakker.

Bron: The Guardian

Die aanspreek van moedersterftesyfers deur geboorteondersteuning

Huston-Tillotson Universiteit, 'n histories Swart universiteit in Austin, Texas, het die Boldly BLUE-program van stapel gestuur om die hoë moedersterftesyfers in die staat aan te pak, veral onder swart vroue. Die inisiatief het ten doel om doulas, vroedvroue en laktasiekonsultante op te lei om noodsaaklike ondersteuning tydens die geboorteproses te bied.

Deur die diversiteit en beskikbaarheid van geboortekenners in Sentraal-Texas te verhoog, hoop die universiteit om toegang tot kultureel-belynde en deurlopende sorg vir geboorte individue te verbeter. Die program sal aanvanklik fokus op die opleiding van doulas, met planne om in die volgende jaar na laktasiekonsultante en vroedvroue uit te brei. Die verskaffing van hierdie dienste gratis sal help om te verseker dat meer individue toegang kan kry tot die ondersteuning wat hulle benodig tydens swangerskap en bevalling.

Bron: KUT

Omskep dooie batterye in volhoubare hulpbronne

Die herwinning van dooie batterye kan die sleutel tot volhoubare batteryproduksie vir skoon energie-oorgang hou. Regulasies in Europa dring aan op verhoogde batteryherwinning, wat die omgewingsimpak van batteryvervaardiging kan verminder deur die behoefte aan uitgebreide mynbou te minimaliseer en vermorsing tot die minimum te beperk.

Voorheen was die herwinning van litiumioonbatterye beperk en uitdagend. Die nuwe regulasies in Europa vereis egter die versameling en herwinning van litiumioonbatterye van elektriese voertuie, e-fietse en energiebergingstelsels. Die reëls sluit ook streng metaalherwinningsteikens in. Hierdie regulasies word beskou as 'n stap in die rigting van die skep van 'n geslote lus van kritieke materiale.

Deur metale soos litium, kobalt en nikkel uit dooie batterye te herwin, kan die vervaardiging van nuwe batterye meer volhoubaar en omgewingsvriendelik wees.

Bron: Grist