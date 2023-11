NASA ontdek Spooky Bonatuurlike Hand in Space: A Bone-Chilling Skouspel

In 'n ontstellende onthulling net betyds vir Halloween, het NASA 'n kosmiese skouspel opgegrawe - die spookagtige oorblyfsels van 'n supernova in die vorm van 'n hand. Die onheilspellende beeld, vasgevang deur die Chandra X-Ray-teleskoop en die Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), vertoon 'n newel wat soos 'n skelethand gevorm is, wat deeltjies in die ruimte spuit. Hierdie eteriese verskynsel hou die geheime in van hoe pulsars, wat roterende neutronsterre met geweldige magnetiese velde is, hul omgewing vorm.

Ongeveer 1,500 XNUMX jaar gelede het 'n kolossale ster in ons Melkweg sy kernbrandstof uitgeput en op homself ingeplof om 'n digte voorwerp bekend as 'n neutronster te skep. Hierdie uiters kompakte oorblyfsels het 'n gravitasiekrag wat so intens is dat hulle materie en antimaterie na hul pole trek, wat kragtige strale saam met 'n formidabele wind opwek. Hierdie dinamiese proses gee geboorte aan pulsarwindnewels, die spookagtige hemelse strukture wat die ontdekking geïnspireer het.

Deur data van die Chandra- en IXPE-teleskope te kombineer, het wetenskaplikes ongekende insigte verkry oor die vorming van hierdie newels en die rol van magnetiese velde in die vorming van hul voorkoms. Roger Romani van Stanford Universiteit, die hoofnavorser, verduidelik dat die gelaaide deeltjies wat X-strale uitstraal langs die magnetiese veldlyne beweeg, wat die newel se struktuur dikteer net soos skeletbene die vorm van 'n menslike hand bepaal.

NASA se ongelooflike tydsberekening om hierdie bonatuurlike gesig tydens die Halloween-seisoen te openbaar, voeg 'n ekstra vlak van ruggraat-tintelende intrige by. Die kosmiese hand reik uit die dieptes van die ruimte, en dien as 'n boeiende herinnering aan die geheimsinnige en ontsagwekkende aard van ons heelal.

Vrae:

V: Wat is 'n pulsarwindnewel?

A: 'n Pulsarwindnewel is 'n hemelse struktuur wat gevorm word deur die strale van materie en antimaterie wat deur roterende neutronsterre vrygestel word, bekend as pulsars.

V: Wat het NASA ontdek?

A: NASA het die beeld ontdek van 'n pulsarwindnewel wat soos 'n skelethand in die ruimte lyk, met behulp van data van die Chandra X-Ray-teleskoop en die IXPE.

V: Hoe vorm magnetiese velde die pulsarwindnewel?

A: Die gelaaide deeltjies wat X-strale in die newel produseer, beweeg langs die magnetiese veldlyne en bepaal die algehele vorm van die newel.

V: Wanneer het die supernova en die daaropvolgende vorming van die pulsar plaasgevind?

A: Die supernova en vorming van die pulsar het ongeveer 1,500 XNUMX jaar gelede plaasgevind.

V: Waarom het NASA hierdie ontdekking rondom Halloween vrygestel?

A: NASA het hierdie ontdekking rondom Halloween vrygestel vir bykomende tematiese effek, aangesien die spookagtige beeld soos die bene van 'n skelethand gelyk het.