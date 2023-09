Nuwe manier om spinnekop van geneties gemodifiseerde sywurms te vervaardig

Wetenskaplikes in China het 'n baanbrekende ontdekking in die vervaardiging van spinnekop gemaak deur dit uit geneties gemodifiseerde sywurms te sintetiseer. Die vesels wat vervaardig word, is ses keer harder as Kevlar, die materiaal wat in koeëlvaste baadjies gebruik word. Hierdie studie, gepubliseer in die joernaal Matter, demonstreer 'n tegniek wat moontlik gebruik kan word om 'n omgewingsvriendelike alternatief vir sintetiese vesels soos nylon te skep.

Die navorsers aan die Donghua Universiteit het sywurms gebruik as gevolg van hul goed gevestigde grootmaaktegnieke en die feit dat hulle hul eie vesels natuurlik met 'n beskermende laag bedek, soortgelyk aan spinnekop. Dit het 'n oplossing gebied vir die uitdaging wat in vorige pogings gekonfronteer is om kunsmatige spinnekop-sy te vervaardig, wat nie 'n beskermende laag ingesluit het om humiditeit en blootstelling aan sonlig te weerstaan ​​nie.

Junpeng Mi, die hoofnavorser, verduidelik dat spinnekop sy groot potensiaal in verskeie velde het. Die hoë meganiese werkverrigting van die vesels wat in hierdie studie geproduseer word, maak hulle goed geskik vir chirurgiese hechtings, wat in groot aanvraag is met meer as 300 miljoen prosedures wat elke jaar wêreldwyd uitgevoer word. Daarbenewens kan hierdie vesels kledingstukproduksie rewolusie, wat gemakliker en duursame materiale skep. Hulle kan ook toepassings vind in slim materiale, militêre toerusting, lugvaarttegnologie en biomediese ingenieurswese.

Om die spinnekop-sy te skep, het die span spinnekop-proteïengene in die DNA van sywurms ingebring met behulp van CRISPR-Cas9-geenredigeringstegnologie. Terwyl dit uitdagend was, was die geenredigering suksesvol, soos aangedui deur die sywurms se gloeiende oë onder 'n fluoressensiemikroskoop. Die navorsers het ook veranderinge aangebring om te verseker dat die transgeniese spinnekop-syproteïene korrek met die proteïene in die sywurmkliere in wisselwerking tree, wat behoorlike veselspin moontlik maak.

Hierdie studie verteenwoordig 'n beduidende afwyking van vorige navorsing, aangesien die span 'n "minimale basiese struktuurmodel" van sywurm-sy ontwikkel het en die konsep van "lokalisering" gebruik het om die wysigings te rig. Die navorsers is optimisties oor die toekomstige kommersialisering van hierdie tegniek.

In die volgende fase van hul navorsing beplan Mi om die insigte wat uit hierdie studie verkry is, te gebruik om geneties gemodifiseerde sywurms te ontwikkel wat in staat is om spinnekop-syvesels van beide natuurlike en gemanipuleerde aminosure te produseer. Dit maak eindelose moontlikhede oop vir gemanipuleerde spinnekop-syvesels, met meer as honderd gemanipuleerde aminosure wat onbeperkte potensiaal hou.

Bronne:

– Matter-joernaal, gepubliseer op 20 September 2021, artikeltitel: "Geneties gemodifiseerde sywurms spin proteïene vir sintetiese spinnekop-syvesels," deur Junpeng Mi, et al.