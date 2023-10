Navorsers ontdek metode om kwantumverstrengeling te versnel

'n Span navorsers van die Washington Universiteit in St. Louis het 'n deurbraak gemaak om die skep van kwantumverstrengeling te versnel. Kwantumverstrengeling is 'n verskynsel in kwantummeganika waar twee deeltjies gekorreleer word en eienskappe deel ongeag hul afstand van mekaar. Die ontdekking kan aansienlike implikasies hê vir die ontwikkeling van kwantumtegnologieë.

Kwantumverstrengeling het wetenskaplikes lank verwar sedert dit die eerste keer deur Albert Einstein en sy kollegas in die 1930's voorgestel is. Volgens die navorsers kan deeltjies in 'n superposisie gelyktydig in verskillende toestande bestaan. Wanneer twee deeltjies egter verstrengel is, raak hul toestande gekorreleer.

In hul studie het die navorsers teoretiese modelle gebruik wat deur vorige eksperimente geïnspireer is om 'n kortpad na verstrengeling te vind. Deur komplekse energieë en uitsonderlike punte in kwantumdinamika te gebruik, kon hulle die proses van verstrengeling van kwantumstelsels aansienlik bespoedig.

Voorheen is 'n uitsonderlike punt deur Carl Bender, 'n emeritusprofessor in fisika, beskryf as 'n parameterpunt waar die toestande van 'n kwantumstelsel oorvleuel. Die navorsers het gevind dat deeltjies vinniger verstrengel raak wanneer 'n uitsonderlike punt naby is.

Die vermoë om die skepping van kwantumverstrengeling te versnel, kan praktiese toepassings hê in kwantumrekenaars en ander opkomende tegnologieë. Kwantumstelsels wat verstrengel is, is noodsaaklik vir die ontwikkeling van verskeie kwantumtegnologieë.

Hierdie navorsing strook met die doelwitte van die Sentrum vir Kwantumspronge, 'n inisiatief aan die Washington Universiteit in St. Louis.

Die studie is gepubliseer in Physical Review Letters en is deel van voortdurende pogings om die eienaardige gedrag van kwantumdeeltjies te verken en te verstaan.

