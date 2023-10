Navorsers aan die Universiteit van Sydney ontwikkel super-resolusie beeldmetode sonder superlens

Navorsers aan die Universiteit van Sydney het 'n deurbraak gemaak in superresolusiebeelding en dit bereik sonder die behoefte aan 'n superlens. Hierdie baanbrekende metode, gepubliseer in die joernaal Nature Communications, het die potensiaal vir vooruitgang op verskeie gebiede, insluitend mediese beeldvorming en kunsverifikasie.

Tradisionele optiese metodes het fisiese perke wanneer dit kom by die noukeurige ondersoek van voorwerpe. Hierdie limiet, bekend as die diffraksiegrens, word bepaal deur die golfaard van lig. Dit beteken dat 'n gefokusde beeld nie kleiner kan wees as die helfte van die golflengte van lig wat gebruik word om die voorwerp waar te neem nie.

Vorige pogings om hierdie limiet te breek met behulp van superlense is verhinder deur uiterste visuele verliese en ondeursigtigheid van die lense. Die navorsers aan die Universiteit van Sydney het egter 'n nuwe pad gevind om superlensing met minimale verliese te bewerkstellig, wat die diffraksiegrens met byna vier keer deurbreek het. Die sleutel tot hul sukses was om die superlens heeltemal te verwyder.

Die nuwe tegniek behels die plasing van die ligsonde ver van die voorwerp af en die insameling van beide hoë- en lae-resolusie inligting. Deur verder weg te meet, meng die sonde nie in met die hoë-resolusie data nie. Hierdie metode produseer 'n waarheidsgetroue beeld van die voorwerp deur die selektiewe versterking van verdwynende, of verdwynende, liggolwe.

Hierdie deurbraak het implikasies vir verskeie velde. Op die gebied van mikroskopie kan dit superresolusiemikroskopie verbeter, wat lei tot vooruitgang in kankerdiagnostiek, mediese beeldvorming, argeologie en forensika. Dit kan ook gebruik word in die bepaling van die voginhoud in blare met groter resolusie en in gevorderde mikrovervaardigingstegnieke. Boonop kan hierdie tegniek toegepas word om verborge lae in kunswerke te openbaar, wat moontlik help om kunsvervalsing of versteekte werke te ontbloot.

Die navorsers het lig op terahertz-frekwensie, in die gebied van die spektrum tussen sigbare en mikrogolf, gebruik om hul eksperimente uit te voer. Hierdie frekwensiereeks verskaf belangrike inligting oor biologiese monsters, soos proteïenstruktuur, hidrasiedinamika en kankerbeelding.

Oor die algemeen maak hierdie tegniek voorsiening vir hoë-resolusie beelding terwyl dit op 'n veilige afstand van die voorwerp bly, sonder om dit wat waargeneem word te verdraai. Dit het die potensiaal om beeldvorming in verskeie velde te revolusioneer en kan van belang wees vir enigiemand wat hoë-resolusie optiese mikroskopie uitvoer.

Verwysing:

Tuniz, A., & Kuhlmey, B. (2023). Subgolflengte terahertz-beelding via virtuele superlensing in die uitstralende naby-veld. Natuur kommunikasie. DOI: 10.1038/s41467-023-41949-5