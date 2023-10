Die noordelike ligte: 'n skouspelagtige vertoning in Brits-Columbië

Die Noorderligte, ook bekend as die Aurora Borealis, is lank reeds 'n bron van inspirasie en verwondering. Vir eeue het verskeie kulture en inheemse gemeenskappe verskillende betekenisse toegeskryf aan hierdie pragtige vertoning van ligte wat in die lug dans. Van siele van voorvaders tot seëninge van geluk, die Noordelike ligte het 'n spesiale plek in die harte van baie.

Volgens dr. Kyle Reiter, 'n fisiese wetenskaplike by die Canadian Hazard Information Service by Natural Resources Canada, is die noordelike ligte nou gekoppel aan die sonsiklus. Hierdie siklus volg 'n patroon van maksimum en minimum sonaktiwiteit, wat rofweg elke 11 jaar voorkom. Die komende sonmaksimum, wat na verwagting in 2024 sal wees, sal na verwagting die meeste streke op die Son teweegbring wat aktiwiteit kan veroorsaak wat geomagnetiese storms en auroras aandryf.

Aurora kom voor wanneer gelaaide deeltjies met gasse in die Aarde se boonste atmosfeer bots, wat pragtige flitse van kleurvolle lig tot gevolg het. Dit lyk asof hierdie ligte oor die lug beweeg soos wat biljoene flitse oor tyd voorkom. Terwyl auroras feitlik elke nag sigbaar is in die aurorale ovale bokant die noord- en suid-magnetiese pole, is hulle nie gereeld verder suid sigbaar nie.

In Brits-Columbië word verwag dat hierdie winter se Aurora Borealis-seisoen epies sal wees vir noordelike en sentrale streke van die provinsie. Lorne Smith, 'n inwoner van Pressy Lake, suid van 100 Mile House, het ietwat van 'n kenner geword om die Noorderligte vas te vang. Oor die afgelope paar jaar het hy honderde hypnotiserende foto's van die ligte van sy huis en nabygeleë mere geneem met minimale ligbesoedeling.

Soos ons die komende sonmaksimum nader, word dit 'n unieke geleentheid om hierdie natuurlike verskynsel te aanskou. Of jy glo in die legendes en oortuigings wat met die Noorderligte geassosieer word of bloot jou aan hul skoonheid verwonder, die kans om hierdie magiese vertoning te ervaar, moet nie misgeloop word nie.

Bronne:

– Dr. Kyle Reiter, fisiese wetenskaplike by die Canadian Hazard Information Service by Natural Resources Canada