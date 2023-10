Die verwagte piekjaar vir noordelike ligte in Brits-Columbië: 2023

Die Noordelike Ligte, ook bekend as Aurora Borealis, het mense al lank bekoor met hul pragtige vertonings van kleurvolle ligte wat oor die lug dans. In Brits-Columbië sal die komende winter na verwagting 'n epiese seisoen wees om hierdie natuurverskynsel te aanskou.

Volgens dr. Kyle Reiter, 'n fisiese wetenskaplike by die Canadian Hazard Information Service by Natural Resources Canada, volg die Northern Lights se aktiwiteit 'n gereelde patroon wat die sonsiklus genoem word. Hierdie siklus wissel elke 11 jaar tussen tydperke van maksimum en minimum aktiwiteit. Tans is ons op pad na die volgende sonmaksimum, wat na verwagting in 2024 sal plaasvind. Sonmaksimum is die tyd wanneer daar die meeste streke op die Son is wat aktiwiteit kan produseer wat tot geomagnetiese storms en auroras kan lei.

Aurora kom voor wanneer gelaaide deeltjies met gasse in die Aarde se boonste atmosfeer bots, wat flitse van kleurvolle lig skep wat die lug vul. Dit lyk asof hierdie ligte oor die lug beweeg as gevolg van miljarde flitse wat oor tyd voorkom. Terwyl auroras byna elke nag in die aurorale ovale bokant die noord- en suid-magnetiese pole gesien kan word van Augustus tot Mei, is hulle nie algemeen sigbaar verder suid nie.

Die son speel 'n beduidende rol as die grootste dryfveer van aorale aktiwiteit. Soos ons sonmaksimum nader, verhoog die kanse om asemrowende vertonings van die Noordelike Ligte te sien. Daar is egter ook komplekse chemiese prosesse in die boonste atmosfeer wat met auroras geassosieer word wat navorsers aktief bestudeer.

Een persoon wat goed vertroud geraak het met die skoonheid van die Noorderlig is Lorne Smith. Smith woon by Pressy Lake, suid van 100 Mile House, en het honderde foto's van die ligte van sy huis geneem. Synde 'n selfgeleerde kenner van die verskynsel, voorspel Smith dat 2023 'n hoogtepunt vir die Noordelike Ligte in Brits-Columbië sal wees as gevolg van die 11-jaar sonsiklus.

Smith, wat die koue weer op meer as 100 nagte trotseer het, het sy vaardighede ontwikkel om die ligte deur fotografie vas te vang. Deur te leer hoe om die Noorderligte te fotografeer, het hy 'n versameling opvallende beelde geskep wat die skouspelagtige skoonheid van hierdie natuurverskynsel ten toon stel.

Namate die afwagting vir 2023 toeneem, sien mense in die noorde en sentraal van Brits-Columbië gretig uit na die moontlikheid om 'n hypnotiserende vertoning van die noordelike ligte te aanskou. Met minder ligbesoedeling in gebiede soos Pressy Lake en omliggende mere in die Suid-Cariboo, word die kanse om hierdie eteriese ligte vas te vang aansienlik verhoog.

Legende sê dat die Noorderligte die siele is van voorvaders wat in die lug dans en word beskou as seëninge van geluk en mooi voorkoms vir kinders wat daaronder in verskeie kulture verwek is. Ongeag die oortuigings wat met hierdie ligte geassosieer word, bly hulle ontsag, vrees en artistieke uitdrukking inspireer, wat 'n boeiende skouspel bied vir diegene wat gelukkig genoeg is om hulle te aanskou.

Bronne:

– Dr. Kyle Reiter, 'n fisiese wetenskaplike by die Canadian Hazard Information Service by Natural Resources Canada

– Lorne Smith, kenner en fotograaf van die Northern Lights