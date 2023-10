Skouspelagtige Draconid-meteoorreën om die lug hierdie Thanksgiving-naweek in Ontario te verlig

Sterrekykers in Ontario sal hierdie Thanksgiving-naweek die geleentheid kry om die betowerende Draconid-meteoorreën te aanskou. Ook bekend as die Giacobinids, hierdie verskietende sterre is oorblyfsels van 'n verbygaande komeet wat 'n spoor van rots en ys puin agterlaat. Soos die aarde deur hierdie puin beweeg, verbrand die deeltjies in die atmosfeer, wat ligstrepe lig in die lug skep.

Hierdie jaar sal die Draconid-meteoorreën op 6 Oktober begin en op 10 Oktober eindig. Die hoogtepunt van die meteoorreën sal na verwagting op 8 Oktober of 9 Oktober plaasvind, wat dit 'n wonderlike aktiwiteit maak om saam met familie en vriende te geniet tydens die Thanksgiving vakansie.

Om die meteorietreën waar te neem, moet sterrekykers in Ontario na sononder na die noordweste kyk, waar die Draco-konstellasie hoog in die lug sal wees. Die Draco-konstellasie kan ongeveer 30 grade bo Ursa Major gevind word, ook bekend as die Groot Beer. Daarbenewens sal die maan minder as 20% verlig wees gedurende hierdie tyd, wat donker lug bied wat perfek is vir meteoorbesigtiging.

Vir die beste ervaring word dit aanbeveel om 'n donker area vry van ligbesoedeling te vind, 'n gemaklike stoel op te stel en jou oë genoeg tyd te gee om by die donker aan te pas. Dit sal jou vermoë verbeter om die meteore te sien terwyl hulle oor die naghemel streel.

So, versamel jou geliefdes hierdie Thanksgiving en geniet die hemelse skouspel van die Draconid-meteoorreën in Ontario. Dit sal verseker 'n werklik ontsagwekkende ervaring wees.

