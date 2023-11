Die opwindende samewerking tussen SpaceX en Mattel se Matchbox Sky Busters

SpaceX se baanbrekende Starship-ruimtetuig het nuwe gebied ingevaar—in die ryk van speelgoed. As deel van 'n meerjarige lisensie-ooreenkoms tussen SpaceX en Mattel, het die Matchbox Sky Busters-reeks 'n gegote model van die Starship onthul. Hierdie toevoeging kom ná die ruimtetuig se onlangse suksesvolle tweede toetsvlug, wat die belangrikheid en gewildheid daarvan onderstreep. Die speelding repliseer die vlekvrye staal Starship getrou, kompleet met ingewikkelde besonderhede soos vinne, termiese teëls en ses Raptor-enjins. Met 'n lengte van 4.5 duim, bied die metaal- en plastiekmodel 'n outentieke voorstelling van die kolossale ruimtetuig.

Benewens die Starship, stel die Matchbox Sky Busters-lyn ook 'n speelgoedweergawe van SpaceX se Dragon-kapsule bekend. Hierdie kapsule, wat ruimtevaarders en vrag na en van die ruimte vervoer, is 'n integrale deel van SpaceX se huidige bedrywighede, insluitend sy vennootskap met NASA. Die speelgoedweergawe van die SpaceX Dragon-kapsule beeld die afkomskapsule akkuraat uit, wat veilig na die aarde terugkeer.

Beide die Starship en die Draak is deel van 'n boeiende versameling wat ander ikoniese voertuie van die Sky Busters-reeks insluit. Die verpakking vir elke speelding sluit 'n plastiekvertoonstaander en 'n speelmat in wat ontwerp is om die verbeeldingryke speelervaring te verbeter. Die Starship-speelmat het 'n lugaansig van die Mars-oppervlak, wat kinders in staat stel om die ruimtetuig se benadering tot landing op die Rooi Planeet voor te stel. Aan die ander kant beeld die Dragon-speelmat 'n dramatiese toneel uit van herstelbote wat 'n Dragon-kapsule nader wat in 'n watermassa spat.

Die Matchbox Sky Busters Starship en Dragon is beskikbaar by uitgesoekte Amerikaanse speelgoed- en stokperdjiewinkels vir $5 elk. Gerieflikheidshalwe is aanlyn-voorafbestellings ook beskikbaar vir 'n houer van agt Sky Busters-speelgoed, wat die Starship en Dragon insluit, met aflewering wat hierdie maand verwag word. Soos die samewerking tussen SpaceX en Mattel aanhou styg, is daar planne vir bykomende vrystellings in die Matchbox Sky Busters-reeks, insluitend 'n gegote model van die Falcon Heavy-vuurpyl in 2024.

Vrae:

V: Waar kan ek die Matchbox Sky Busters Starship and Dragon koop?

A: Hulle is beskikbaar by uitgesoekte Amerikaanse speelgoed- en stokperdjiewinkels, en aanlyn voorafbestellings kan deur sekere kleinhandelaars gemaak word.

V: Wat is die afmetings van die Starship- en Dragon-speelgoed?

A: Die Starship-model is 4.5 duim (11.4 sentimeter) lank, terwyl die Dragon-speelgoed 2 duim (5.1 sentimeter) hoog is.

V: Is daar enige planne vir toekomstige vrystellings in die Matchbox Sky Busters-reeks?

A: Ja, Mattel beplan om 'n gegote model van die Falcon Heavy-vuurpyl in 2024 bekend te stel, as deel van hul voortgesette samewerking met SpaceX.

V: Kom die Starship and Dragon-speelgoed met enige bykomende bykomstighede?

A: Ja, albei speelgoed sluit 'n plastiekvertoonstaander en 'n speelmat in wat 'n relevante toneel vir verbeeldingryke spel uitbeeld.