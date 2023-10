Psyche Mission: Verken 'n metaalryke asteroïde

NASA se baanbrekende Psyche-sending is amptelik aan die gang, aangesien die Psyche-ruimtetuig 'n ses jaar lange reis onderneem het om die metaalryke asteroïde met dieselfde naam te bestudeer en te verken. Dit is die eerste keer dat NASA SpaceX se Falcon Heavy-vuurpyl vir 'n wetenskapsendinglansering gebruik het.

Die Falcon Heavy het suksesvol opgestyg vanaf NASA se Kennedy-ruimtesentrum en om 10:19 EST opgestyg. Ná die lansering het die Psyche-ruimtetuig van die vuurpyl se boonste stadium geskei, en NASA-ingenieurs het kort voor middagete kommunikasie daarmee bewerkstellig.

Die Psyche-ruimtetuig sal oor die volgende ses jaar 'n afstand van 2.2 miljard myl aflê, met die doel om die metaalryke asteroïde te bereik wat in die hoof-asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter geleë is. Voordat dit sy bestemming bereik, sal die ruimtetuig 'n tegnologiedemonstrasie uitvoer wat bekend staan ​​as die Deep Space Optical Communications-eksperiment. As dit suksesvol is, sal dit die eerste keer wees dat optiese kommunikasie buite die Aarde-maanstelsel getoets word.

By aankoms by die asteroïde sal Psyche ongeveer 26 maande om dit wentel, wat wetenskaplikes in staat sal stel om vir die eerste keer 'n ruimtevoorwerp met 'n metaaloppervlak te bestudeer. Die ruimtetuig sal multispektrale beelde opneem, oppervlakkaarte skep en in die chemiese en minerale samestelling van die asteroïde delf. Dit is toegerus met verskeie instrumente, insluitend 'n radioantenna en 'n spektrometer om die asteroïde se swaartekragveld en hoë-energiedeeltjies te ontleed.

NASA se Launch Services-program het die Falcon Heavy as die lanseervoertuig vir die Psyche-sending gekies weens sy aansienlike vluggeskiedenis. Hierdie “Kategorie 3”-sendingsertifisering laat Falcon Heavy toe om kritieke missies soos Psyche uit te voer. In die toekoms beplan NASA om Falcon Heavy vir ander belangrike missies in diens te neem, insluitend die Europa Clipper-sending en 'n geostasionêre weersatellietlansering.

Die bekendstellingskontrak tussen NASA en SpaceX beloop ongeveer $131 miljoen, met die algehele missie wat na verwagting meer as $1.2 miljard sal kos.

Bronne: NASA, SpaceX