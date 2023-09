SpaceX loods 21 Starlink-satelliete suksesvol in 'n wentelbaan

SpaceX het 'n groep van 21 Starlink-satelliete suksesvol in 'n wentelbaan aan boord van 'n Falcon 9-vuurpyl gelanseer. Die lansering het by Vandenberg Space Force Base in Kalifornië plaasgevind, en die Falcon 9-vuurpyl het om 4:48 vm. EDT opgestyg. SpaceX het die bekendstelling regstreeks op X (voorheen Twitter) uitgesaai met dekking wat vyf minute voor opstyg begin het.

Hierdie lansering kom kort ná nog 'n Starlink-sending vanaf Florida se Space Coast, en dit is die 17de vlug vir 'n hergebruikte Falcon 9 eerste fase. Dit is betekenisvol aangesien dit SpaceX se vorige rekord vir herbruikbaarheid verbind.

Starlink is SpaceX se ambisieuse internet megakonstellasie, wat tans meer as 4,750 XNUMX operasionele satelliete in Low Earth Orbit (LEO) het. Die maatskappy het planne vir aansienlike uitbreiding in die toekoms.

Die Falcon 9 se eerste fase het veilig na die aarde teruggekeer en 'n presiese landing op 'n SpaceX hommeltuigskip in die see uitgevoer. Hierdie spesifieke Falcon 9 eerste fase het nou ses lanserings en landings voltooi.

Ongeveer 62.5 minute na die lansering is die 21 Starlink-satelliete in hul aangewese posisies in Low Earth Orbit (LEO) ontplooi.

Hierdie suksesvolle bekendstelling en ontplooiing van meer Starlink-satelliete demonstreer verder SpaceX se verbintenis tot die bou van 'n wêreldwye internetnetwerk. Met elke suksesvolle missie kom die maatskappy nader aan hul doelwit om hoëspoed, betroubare internettoegang aan selfs die mees afgeleë streke van die wêreld te verskaf.

