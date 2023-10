SpaceX vertraag die bekendstelling van Starlink-satelliete

SpaceX het die lansering van 22 Starlink-satelliete vanaf die Cape Canaveral-ruimtestasie uitgestel. Die aftelhorlosie is Sondagaand tydens 'n Falcon 9-bekendstelling gestop, volgens berigte. Die vertraging is toegeskryf aan hoë winde, wat daartoe gelei het dat SpaceX van die lansering af staan. Die maatskappy het die volgende geleentheid vir die bekendstelling op Maandagaand om 8:42 geskeduleer

Starlink is 'n satellietkonstellasie wat deur SpaceX gebou word om wêreldwye breëband-internetdekking te verskaf. Die konstellasie sal bestaan ​​uit duisende massa-vervaardigde klein satelliete in 'n lae Aarde-baan, wat in kombinasie met grond-ontvangers werk. Teen November 2022 het SpaceX 1,324 4,409 satelliete van sy beplande konstellasie van 12,000 XNUMX ontplooi. Daarbenewens beplan SpaceX om nog XNUMX XNUMX satelliete in drie bykomende fases te lanseer om die groot satellietkonstellasienetwerk te voltooi.

Hierdie vertraging in die lansering van Starlink-satelliete kan 'n impak hê op SpaceX se planne om wydverspreide internetdekking te bied. Aangesien die maatskappy aanhou werk om sy satellietkonstellasie te ontplooi en uit te brei, kan vertragings in lanserings die vordering met die verskaffing van globale breëbanddienste belemmer.

