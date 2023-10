SpaceX Falcon 9 sal 22 Starlink-satelliete bekendstel

’n SpaceX Falcon 9-vuurpyl sal vandag 22 Starlink-internetsatelliete vanaf Florida se Cape Canaveral-ruimtemagstasie in ’n wentelbaan lanseer. Die bekendstelling sal om 5:20 EDT plaasvind, met verskeie rugsteungeleenthede beskikbaar indien nodig. Belangstellendes kan die bekendstelling regstreeks deur SpaceX se X-rekening (voorheen bekend as Twitter) kyk.

Die eerste fase van die Falcon 9-vuurpyl, wat voorheen op 16 missies gevlieg het, sal na die aarde terugkeer en ongeveer 8.5 minute na lansering op die hommeltuigskip beland. Lees net die instruksies. Hierdie bekendstelling sal een van die maatskappy se hergebruikrekord wees, wat net verlede maand opgestel is.

Ongeveer 65 minute na lansering sal die Falcon 9 se boonste verhoog die 22 Starlink-satelliete in die ruimte ontplooi. SpaceX het sy Starlink-megakonstellasie vinnig uitgebrei, met meer as 70 wentelbaanmissies wat in 2023 alleen van stapel gestuur is. Tans is daar byna 4,900 XNUMX operasionele Starlink-satelliete in 'n wentelbaan, en hierdie lansering sal bydra tot die voortgesette groei van die konstellasie.

Starlink verskaf internetdiens aan kliënte wêreldwyd deur seine van die satellietnetwerk na ontvangers op die grond te straal. Deur meer satelliete by die konstellasie te voeg, beoog SpaceX om dekking te verhoog en internetverbinding wêreldwyd te verbeter.

