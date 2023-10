SpaceX sal 22 meer Starlink-satelliete in Doubleheader Spaceflight bekendstel

SpaceX is besig om voor te berei vir 'n ruimtevlug-dubbelkop terwyl dit gereed is om nog 22 van sy Starlink-internetsatelliete te lanseer. Die eerste been van hierdie dubbelkop sal vanaand, 8 Oktober, plaasvind met 'n Falcon 9-vuurpyl wat geskeduleer is om teen 9:06 EDT vanaf die Cape Canaveral Ruimtemagstasie op te lig. Daar is ook vier rugsteungeleenthede beskikbaar vir die bekendstelling.

Die bekendstelling en missie kan regstreeks gevolg word via SpaceX se rekening op X (voorheen Twitter) met dekking wat vyf minute voor opstyg begin. As alles volgens plan verloop, sal die Falcon 9 se eerste fase na die aarde terugkeer en vertikaal land op die SpaceX hommeltuigskip A Shortfall of Gravitas ongeveer 8.5 minute na lansering. Hierdie spesifieke Falcon 9 eerste fase het reeds 14 opstygings en landings voltooi, insluitend die stuur van ruimtevaarders na die Internasionale Ruimtestasie vir NASA.

Ongeveer 65 minute na lansering sal die 22 Starlink-satelliete vanaf die Falcon 9 se boonste stadium in 'n lae Aarde-baan ontplooi word. Na hierdie bekendstelling sal daar nog 'n Starlink-sending vanaf die Weskus wees om 3:23 vm. EDT. Dit sal die 71ste en 72ste wentelbaanlanserings van die jaar vir SpaceX wees, met die meerderheid wat toegewy is aan die uitbreiding van die Starlink-megakonstellasie.

Die Starlink-megakonstellasie bestaan ​​tans uit meer as 4,830 XNUMX operasionele satelliete en is daarop gefokus om internettoegang aan onderbediende gebiede regoor die wêreld te lewer. SpaceX gaan voort om vooruitgang te maak op die gebied van satellietgebaseerde internetverbindings en hierdie komende bekendstellings dra verder by tot hul ambisieuse doelwitte.

Bronne:

Bron: Space.com - "SpaceX sal vanaand nog 22 Starlink-satelliete op rekord-opstel van gebruikte vuurpyl lanseer"