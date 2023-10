SpaceX sal 22 Starlink-satelliete bekendstel vir versterkte satellietkonstellasie

SpaceX se Starlink-satellietkonstellasie is op die punt om 'n aansienlike opgradering te ontvang met die lansering van 22 satelliete vanaf Florida. Die Falcon 9-vuurpyl wat die 22 Starlink-internetsatelliete dra, sal na verwagting op Dinsdag, 17 Oktober om 5:20 ET vanaf die Space Launch Complex 40 (SLC-40) by die Cape Canaveral Space Force Station opstyg.

Hierdie spesifieke lansering is opmerklik omdat dit die 16de vlug is vir die vuurpyl se eerste verhoogversterker. Die booster het voorheen missies soos GPS III Space Vehicle 04, GPS III Space Vehicle 05, Inspiration4, Ax-1, Nilesat 301, OneWeb Launch 17, ARABSAT BADR-8 en agt Starlink-missies ondersteun. Hierdie indrukwekkende rekord demonstreer die herbruikbaarheid en betroubaarheid van SpaceX se vuurpyle.

Na fase skeiding sal die eerste fase booster nie weggegooi word nie, maar sal eerder sy pad terug aarde toe maak. Dit sal 'n beheerde afkoms uitvoer en uiteindelik op die Just Read the Instructions hommeltuig land, wat in die Atlantiese Oseaan geleë sal wees. Hierdie landing- en herstelpoging is 'n bewys van SpaceX se verbintenis tot volhoubare ruimteverkenning deur duur komponente te hergebruik in plaas daarvan om dit na 'n enkele gebruik weg te gooi.

Vir diegene wat belangstel om te kyk hoe die missie ontvou, sal regstreekse dekking beskikbaar wees op SpaceX se amptelike YouTube-kanaal, @SpaceX, ongeveer vyf minute voor die opstyg. Dit sal kykers 'n sitplek in die voorry bied om te sien hoe die Falcon 9-vuurpyl wat die Starlink-satelliete dra, oplig en die daaropvolgende aanjaer wat op die hommeltuig in die Atlantiese Oseaan land.

Met elke suksesvolle bekendstelling gaan SpaceX se Starlink-satellietkonstellasie steeds uit, wat wêreldwye hoëspoedinternetkonneksie 'n stap nader aan die werklikheid bring.

Bronne:

– SpaceX (Twitter: @SpaceX)