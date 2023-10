SpaceX om 22 Starlink-satelliete in die tweede helfte van Doubleheader bekend te stel

SpaceX gaan 22 van sy Starlink-breëbandsatelliete in die tweede helfte van 'n lanseerdubbelkop lanseer. Die bekendstelling is geskeduleer om Maandagoggend om 3:23 vm EDT by Vandenberg Space Force Base in Kalifornië plaas te vind. Vier rugsteungeleenthede is beskikbaar tussen 4:14 vm EDT en 7:46 vm EDT. Die Falcon 9-vuurpyl sal die satelliete in 'n lae Aarde-baan dra.

Hierdie lansering kom warm op die hakke van nog 'n Starlink-lansering wat vir Sondagaand vanaf Florida se Cape Canaveral Space Force Station geskeduleer is. Die maatskappy se internet megakonstellasie, Starlink, het tans meer as 4,800 XNUMX operasionele satelliete in 'n wentelbaan, en hierdie twee lanserings sal by die getal voeg.

As alles verloop soos beplan, sal die Falcon 9 se eerste verhoog sowat 8.5 minute ná lansering ’n vertikale landing ter see op SpaceX se hommeltuigskip, Natuurlik I Still Love You, maak. Dit sal die 14de keer wees dat hierdie spesifieke Falcon 9 eerste verhoog gebruik word. Dit het 'n suksesvolle rekord, met een van sy vorige missies die lansering van NASA se Double Asteroid Redirection Test (DART) ruimtetuig in September 2022.

Die 22 Starlink-satelliete sal ongeveer 62.5 minute na lansering in 'n lae Aarde-baan ontplooi word. SpaceX sal regstreekse dekking van die bekendstelling verskaf op sy rekening op X (voorheen bekend as Twitter), vanaf vyf minute voor die opstyg.

Bron: SpaceX-missiebeskrywing