SpaceX om 21 Starlink-satelliete te loods: 13de hergebruik van Falcon 9-vuurpyl

SpaceX maak gereed vir sy volgende missie, wat Maandagoggend by Vandenberg Space Force Base sal plaasvind. Die lansering, geskeduleer vir 12:23 vm., sal 'n Falcon 9-vuurpyl behels wat 21 Starlink-satelliete na 'n lae-aarde-baan vervoer.

Hierdie missie is veral opmerklik aangesien dit die 13de hergebruik van die eerste-fase-versterker van die Falcon 9-vuurpyl sal wees. SpaceX was baanbrekerswerk met die konsep van herbruikbaarheid in ruimtereise, suksesvol landing en hergebruik van boosters in vorige missies. Hierdie prestasie verminder die koste van ruimtereis aansienlik, wat dit meer ekonomies lewensvatbaar maak vir toekomstige pogings.

Na verhoogskeiding word verwag dat die booster 'n presisielanding op die Of Course I Still Love You-droneskip in die Stille Oseaan sal maak. Dit is 'n indrukwekkende prestasie met inagneming van die spoed en trajek van die booster terwyl dit uit die ruimte daal.

Een interessante aspek van hierdie bekendstelling is die afwesigheid van 'n verwagte soniese oplewing in die plaaslike area. Soniese oplewings is harde skokgolwe wat veroorsaak word deur vliegtuie of ruimtetuie wat vinniger as die spoed van klank beweeg. SpaceX het aktief daaraan gewerk om die impak van soniese oplewings tydens landingspogings te verminder om steurnis vir nabygeleë inwoners te minimaliseer. Dit weerspieël hul verbintenis om goeie bure te wees in die gemeenskappe waar hulle bedrywig is.

In die geval van enige onvoorsiene kwessies, is rugsteun-bekendstellingsgeleenthede beskikbaar tussen 1:14 en 3:46 op Maandag. Dit maak voorsiening vir buigsaamheid en verseker dat die missie glad kan verloop.

Vir diegene wat gretig is om die bekendstelling te aanskou, sal SpaceX 'n regstreekse webuitsending van die missie verskaf. Die webuitsending sal ongeveer vyf minute voor opstyg beskikbaar wees, wat kykers die kans bied om die opwindende oomblik te ervaar wanneer die Falcon 9-vuurpyl die Starlink-satelliete die ruimte indryf.

Definisies:

– Falcon 9-vuurpyl: ’n Twee-stadium wentelbaan lanseervoertuig ontwikkel deur SpaceX wat ontwerp is om loonvragte die ruimte in te vervoer en kan geland en hergebruik word.

– Starlink-satelliete: ’n Konstellasie van klein satelliete wat deur SpaceX ontwikkel is vir wêreldwye breëband-internetdekking.

