SpaceX Falcon 9-vuurpyl om 21 Starlink-satelliete te loods

SpaceX berei voor vir nog 'n lansering en stuur hierdie keer 'n Falcon 9-vuurpyl vanaf Vandenberg Space Force Base in Kalifornië. Die vuurpyl sal 21 Starlink-satelliete na 'n lae Aarde-baan (LEO) vervoer. Die bekendstelling is geskeduleer vir vroeg Maandagoggend (25 September) om 3:23 vm. EDT (0723 GMT; 12:23 vm. plaaslike Kaliforniese tyd).

As alles glad verloop, sal die Falcon 9 se eerste fase terugkeer na die aarde en sowat 8.5 minute ná lansering op ’n SpaceX hommeltuig-skip land. Hierdie spesifieke eerste fase is hergebruik en het reeds vyf suksesvolle opstygings en landings ondergaan, wat dit die sesde missie daarvoor maak.

Die ontplooiing van die Starlink-satelliete sal na verwagting ongeveer 62.5 minute ná lansering plaasvind. Starlink is SpaceX se ambisieuse projek wat daarop gemik is om 'n wêreldwye internet megakonstellasie te skep. Tans is daar meer as 4,750 XNUMX operasionele satelliete in LEO, en SpaceX het planne om voort te gaan om hierdie netwerk in die toekoms uit te brei.

Hierdie bekendstelling kom kort na SpaceX se rekord-bindende 17de vlug vir 'n hergebruikte Falcon 9 eerste fase. Die vinnige hergebruik van vuurpyle is 'n belangrike prestasie vir SpaceX, wat hul verbintenis tot koste-effektiewe ruimteverkenning demonstreer.

Om die bekendstelling regstreeks te kyk, kan jy inskakel op SpaceX se rekening op X (voorheen Twitter) met dekking wat vyf minute voor opstyg begin. Opwindende tye lê voor terwyl SpaceX voortgaan om die grense van ruimtetegnologie te verskuif en hul Starlink-netwerk te bou.

Definisie: Lae Aarde-baan (LEO) verwys na 'n wentelbaan om die Aarde met 'n hoogte tussen 160 kilometer (99 myl) en 2,000 1,200 kilometer (XNUMX XNUMX myl).

