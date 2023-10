By

SpaceX berei voor vir twee opeenvolgende lanserings van Starlink-satelliete op sy Falcon 9-vuurpyl. Die eerste lansering is geskeduleer vir Sondag 8 Oktober vanaf Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) by Vandenberg Space Force Base in Kalifornië. Die 21 Starlink-satelliete sal om 12:23 vm. PT na 'n lae-aarde-baan ontplooi word.

Die komende bekendstelling sal die 14de vlug wees vir die eerste verhoogversterker, wat voorheen verskeie missies ondersteun het, insluitend Sentinel-6 Michael Freilich, DART, Transporter-7, Iridium OneWeb, SDA-0B, en agt Starlink-missies. Na verhoogskeiding sal die eerste fase 'n landing op die "Natuurlik is ek nog lief vir jou" hommeltuig wat in die Stille Oseaan geposisioneer is, probeer.

Die tweede groep Starlink-satelliete sal dan op Maandag, 9 Oktober, vanaf Space Launch Complex 40 (SLC-40) by Cape Canaveral Space Force Station in Florida gelanseer word. Die geskeduleerde opstygtyd is 9:06 ET.

Soortgelyk aan die eerste lansering, het die Falcon 9 eerste stadium booster vir die tweede lansering op 14 vorige missies gevlieg, insluitend CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G, mPOWER-a , PSN SATRIA, en vyf Starlink-missies. Die eerste fase sal probeer om te land op die "A Shortfall of Gravitas" hommeltuig wat in die Atlantiese Oseaan gestasioneer is.

SpaceX sal 'n regstreekse webuitsending van albei bekendstellings op sy amptelike webwerf verskaf. Die webuitsending sal ongeveer vyf minute voor opstyg begin.

Ter opsomming, SpaceX maak gereed vir twee rug-aan-rug lanserings van Starlink-satelliete, met die eerste lansering wat in Kalifornië en die tweede in Florida plaasvind. Hierdie lanserings sal bydra tot die voortgesette ontplooiing van SpaceX se Starlink-satellietkonstellasie, wat wêreldwye internetdekking bied.

Definisies:

– Starlink: 'n Satelliet-internetkonstellasie wat deur SpaceX gebou word, wat wêreldwye internetdekking bied.

– Falcon 9: ’n Twee-stadium-tot-baan-lanseringsvoertuig ontwikkel en vervaardig deur SpaceX.

– Lae-aarde-baan: Die gebied van die ruimte binne ongeveer 2,000 1,200 kilometer (XNUMX XNUMX myl) van die aarde se oppervlak waar die meeste satelliete werk.

