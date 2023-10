SpaceX stapel Starship-prototipe voor toetsvlug

SpaceX het die stapeling van sy nuutste Starship-prototipe by hul fasiliteit in Starbase, Texas, voltooi ter voorbereiding van die ruimtetuig se tweede toetsvlug. Die maatskappy het foto's van die stapelproses op sosiale media gedeel, saam met die nuus dat hulle saam met die Federal Aviation Administration (FAA) werk om 'n bekendstellingslisensie te bekom.

Die FAA het onlangs sy ondersoek na Starship se eerste toetsvlug, wat op 20 April plaasgevind het, afgehandel. Ongelukkig het die sending probleme ondervind en die voertuig is doelbewus vernietig. Elon Musk het egter verklaar dat die nuutste Starship-voertuig tegnies gereed is vir vlug, met suksesvolle toetsvuur van sy enjins. SpaceX wag op goedkeuring van die FAA om voort te gaan met die lansering.

Staan byna 400 voet hoog, Starship is die grootste en kragtigste vuurpyl wat ooit gebou is. Dit oortref die stootvermoë van NASA se Saturnus V-maanvuurpyl. Die ruimtetuig bestaan ​​uit twee stadiums – die boonste stadium, ook na verwys as Starship, en die eerste-stadium booster, bekend as Super Heavy. Albei komponente is ontwerp om ten volle herbruikbaar te wees, 'n deurslaggewende faktor om Mars-kolonisasie ekonomies lewensvatbaar te maak, volgens Musk.

Dit is nie die eerste keer dat SpaceX hierdie spesifieke Starship-prototipe gestapel het nie. Die span het net verlede maand 'n soortgelyke operasie voltooi. Soos die maatskappy vorentoe beweeg met voorbereidings vir die komende toetsvlug, gaan hulle voort om nou saam met die FAA te werk om 'n suksesvolle bekendstelling te verseker.

