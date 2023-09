SpaceX gaan sy 200ste sending van stapel stuur met 'n booster wat voorheen gevlieg is, terwyl dit voorberei vir die Starlink 6-18-sending vanaf Cape Canaveral Space Force Station. Die Falcon 9-vuurpyl sal na verwagting Saterdagaand opstyg, met 22 Starlink-satelliete. Hierdie bekendstelling sal ook die 17de vlug wees vir die eerste-fase-versterker, wat na verwagting 'n suksesvolle landing op die hommeltuig sal maak Lees net die instruksies in die Atlantiese Oseaan.

Die weerstoestande vir die bekendstelling word voorspel om gunstig te wees, met 'n 95%-kans op goeie weer. In die geval van 'n 24-uur vertraging, sal die kanse op gunstige weer 90% wees, wat geleidelik afneem tot 80% oor die drie-uur bekendstellingsvenster.

As dit suksesvol is, sal hierdie bekendstelling SpaceX se 228ste suksesvolle herstel wees sedert dit sy eerste landing in Desember 2015 behaal het. Die maatskappy het 'n indrukwekkende prestasierekord gehandhaaf, wat sedert Februarie 2021 nie 'n eerste-stadium-versterker verloor het nie en 153 suksesvolle landings in 'n ry behaal het.

Hierdie missie sal ook SpaceX se 266ste algehele bekendstelling wees sedert sy eerste suksesvolle sending in 2008. Dit is die 67ste lansering vir SpaceX vanjaar, wat sy posisie as 'n toonaangewende speler in die ruimtebedryf behou. Met 'n rekord van 51 lanserings vanaf die Space Coast wat vanjaar verwag word, was SpaceX verantwoordelik vir die meerderheid daarvan, wat sy dominante posisie in die mark demonstreer.

As ons vorentoe kyk, het SpaceX baie meer Falcon 9-bekendstellings beplan, insluitend die volgende Falcon Heavy-bekendstelling op 5 Oktober. Hierdie sending sal in vennootskap met NASA wees, aangesien die Psyche-ondersoek 'n meerjarige missie onderneem om die metaalryke asteroïde ook genaamd Psyche te bestudeer.

Terwyl SpaceX die primêre maatskappy was wat vanjaar vanaf die Space Coast gelanseer het, het Relativity Space sy merk in Maart gemaak met sy 3D-gedrukte Terran 1-vuurpyl. Soos die ruimtebedryf voortgaan om te ontwikkel, bly SpaceX aan die voorpunt van herbruikbaarheid en innovasie.

Definisies:

– Booster: ’n Vuurpylenjin wat stukrag verskaf om ’n ruimtetuig van die grond af en die ruimte in te dryf.

– Droneship: ’n Outonome vaartuig wat gebruik word om vuurpylversterkers op see te land en te herwin.

Bronne: NVT